保庇鼠來寶／走春去拜拜！最強祈福就靠一個動作

本週六（25日）為庚子年正月初一，新年的開始，許多家庭會在新年期間一同出遊，順道去廟宇拜拜、祈福，並向神明許下新年新希望，祈求神明的加持，讓今年不管是事業運、桃花運、學業運都能有很好的突破。新年期間正月初一到十五，是最佳的走春拜拜時機，供品可以準備橘子、蘋果、棗子、米糕、發糕，若覺得準備這麼多樣很麻煩的話，可以集中準備發糕五個即可，五個發糕代表「五路發財」。金紙則準備天金、大百壽金、壽金、刈金、福金五種，若是廟裡有準備金紙的話，那就記得添些香油錢。

過年期間到廟裡祈福拜拜，祈求的目標要精準，想好一個目前最希望得到好發展的願望，例如：升官、結婚、生子、年收破百萬等等，過年期間到廟裡拜拜就固定只求這一個願望，增強這個願望的能量。

祈求時，焚香祭拜廟中每一位神明，不可以只拜特定神明；都拜完後，向祈求的神明稟告自己的姓名、生辰、地址，並說出自己的祈願，深吸一大口氣，讓氣進到自己的丹田內，穩住自己的氣場；接著右手以劍指在左手掌寫下自己的祈願，寫完左手握拳，伸到頭頂象徵性將左手掌內的願望灌入頭頂，接著將香爐的煙撥向自己，透過香爐的煙替自己的願望加持。

過年期間正月初一到十五，到廟裡拜拜時都可以用這個方式祈福許願，不斷增強自己願望的能量和磁場，新的一年再加上自己的努力，一定可以成功。（編輯：連宜方）

資料參考：

命理專家 周映君