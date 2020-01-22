楊梅最貴地區都只有1字頭 竹科人也到此買房桃園市楊梅區的埔心地區因位置接近平鎮、中壢等地，區域發展早，有台鐵埔心車站、幼獅工業區，近年更將四維路打造成具特色的四維商圈，帶動不少人潮商機，附近還有將變更為媒體園區的埔心農場，在地房仲認為，目前房價僅1字頭，待發展成型後將更有潛力。

埔心地區與平鎮、龍潭、中壢等區相鄰，為楊梅區人口最多的地方，其中四維路一帶於近年規劃為特色商圈，結合當地的眷村氣息與客家文化，有許多美食小吃，可延伸到文化街的既有商圈，吸引不少人潮。交通四通八達，除有台鐵埔心車站，還有國道1號幼獅、楊梅交流道，另有五楊高架匝道口，且近台66號快速道路。

近期最大議題則是埔心車站後站的埔心農場，佔地約26公頃（約6.86萬坪），三立集團於前年底以26.6億元買下後，市場傳出將變更為「媒體園區」。住商不動產楊梅永美加盟店店長林芷嫺認為，一旦計劃成型，將使該區更繁榮，房價相當具潛力。

林芷嫺表示，埔心地區的土地公告現值為楊梅最貴，目前楊梅最貴房價的新大樓也在該區，開價每坪18~22萬元，屋齡10年內大樓成交行情每坪15萬元左右，15年內大樓行情每坪12~13萬元，3房總價450~550萬元；22~25地坪的透天總價900~1300萬元，電梯別墅可達1800~2000萬元。

由於該區地理位置佳，又具交通機能，除幼獅工業區員工的住宅需求外，林芷嫺指出，外來人口也很多，有不少新北市民眾賣掉原房產後來此購屋，售屋款省下一半；另不少竹科員工看好未來五楊高架會延伸到新竹，在此購屋，若高速公路不塞車情況下，最快25分鐘可到竹科。