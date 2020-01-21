在中美貿易緊張局勢趨緩下，中國國務院副總理韓正今 (21 日) 出席達沃斯世界經濟論壇時表示，為了解決當前經濟全球化所面臨的困境，未來將進一步放寬外資准入，並強調中國增購美國商品不會影響其他進口。

韓正稱：「中國開放的大門只會越開越大，即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國推動更高水平的開放腳步也不會因此停滯」，同時強調將採取一系列重大改革開放舉措。

韓正強調，為應對經濟全球化所面臨問題，關鍵在於推動多邊主義，因此，未來將持續放寬外資准入，同時開放海外商品和服務進口，以消除各種非關稅壁壘。

在市場環境部分，韓正表示將實施新的外商投資法和優化營商環境條例，透過不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，將中國境內註冊的海外企業一視同仁。

今年 1 月 1 日，中國《外商投資法》及其實施條例正式出台，中國國家發展和改革委員會上週日 (19 日) 表示，接下來將持續推動負面清單修訂，按照「只做減法、不做加法」的原則擴大外資准入。

過去三年來，外資准入負面清單長度已自 93 條修減至 40 條，在金融、汽車領域已推出一系列重大改革開放。

關於上週簽訂的美中第一階段貿易協議，中國承諾兩年內增加價值 2000 億美元的美國商品和服務進口，韓正也重申，增購美國商品並不會影