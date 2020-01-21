荷蘭銀行 (ABN Amro) 表示，負利率已開始傷害歐洲金融體系，未來將使歐洲銀行難以和美國銀行同業競爭。

去年 9 月，歐洲央行 (ECB) 將主要存款利率降低 10 個基點，至歷史最低水平 -0.5%，並啟動大規模量化寬鬆，以刺激歐元區經濟增長。

荷蘭銀行執行長 van Dijkhuizen 表示：「負利率意味著銀行必須為存放在央行的存款進行付款。」就像其他歐洲銀行一樣，荷蘭銀行承諾，存款低於 10 萬歐元的客戶將免受負利率規範，並將成本轉嫁給存款超過 250 萬歐元的客戶。

van Dijkhuizen 稱：「當前歐洲銀行獲利環境已收緊，不過美國沒有這個問題，這對於現在的歐洲來說非常困難，我們必須知道當另一場危機發生時，工具箱還剩下什麼？」

新任歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 先前承諾將針對低利率環境進行政策戰略評估，並呼籲各國央行說服政府進一步擴大財政空間，以部署刺激措施。

不過 van Dijkhuizen 表示，這對政府來說並不容易，並稱與去年同期相比，目前經濟前景還算不錯，這可能為利率環境提供上升動能。

「歐洲央行正在進行相關研究，這樣很好！如今我們已看到瑞典利率出現上升情況，我真的希望歐洲利率水平能走向正常化。」van Dijkhuizen 表示。

歐洲央行預計本週四 (23 日) 召開今年首度利率政策會議，並啟動政策戰略評估，包含重新考慮自 2013 年以來一直未能實現的通膨目標，由於這可能對貨幣政策造成深遠影響，因此市場將密切關注。

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