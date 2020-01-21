2020 年「達沃斯世界經濟論壇」於週二 (21 日) 在瑞士召開，美國黑石集團 (BX-US) 共同創辦人兼 CEO 的蘇世民 (Steve Schwarzman)，在論壇中接受《CNBC》訪問時表示，目前各國市場及資產價格的估值皆已偏高，因此，2020 年的投資機會將會大幅減少。

蘇世民表示，在過去一年來，由於市場預期世界各國所實施的低利率政策，將會刺激經濟的成長，因此，亦推升了資產的價格。由於所有資產的價格皆上升，因此，個別公司的營運能力，便顯得相對重要。

私募基金 General Atlantic 的 CEO Bill Ford 亦同意蘇世民的看法，他表示，唯一能夠支撐股價估值的方法，為公司的體質及成長潛力。General Atlantic 管理的資產規模約為 350 億美元。

黑石集團所管理的資產規模約 5540 億美元，於去年 6 月時，黑石宣佈以 187 億美元的價格，收購新加坡物流供應商普洛斯 (GLP) 位在美國地區的工業物流資產。另外，在去年 8 月時，則是宣佈以 30 億美元的價格，收購美國能源公司 Tallgrass Energy。

除此之外，於去年 10 月時，米高梅 (MGM) 國際娛樂集團，則是宣佈將美麗湖 (Bellagio) 賭場酒店，以 42.5 億美元的價格，出售予黑石集團。

蘇世民表示，在 2020 年，尋找有價值的投資標的將會變得困難，且投資機會亦較之前大幅減少。

另外，蘇世民亦認為，中美雙方的第一階段貿易協議，為「相當重要的協議」，而對於第二階段協議的順利談判，亦是雙方所共同追求的利益。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>