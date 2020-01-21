2020 年世界經濟論壇 (WEF) 今 (21 日) 起連續四天於瑞士達沃斯展開，今年主題聚焦於永續發展。美國銀行 (BofA) 執行長 Brian Moynihan 表示，近年來越來越多投資人希望將永續發展納入投資決策流程，美國銀行承諾未來十年內提供 3000 億美元於可持續投資。

根據 Morningstar 數據，2019 年美國投資人投入永續型基金的金額高達 206 億美元，幾乎是 2018 年的四倍，創下歷史新高，顯示出隨著全球環境變遷，投資人對於永續型基金的興趣也隨之提升。

ESG 分別表示環境、社會以及公司治理 (environmental, social and governance)，指的是在投資過程中，除了傳統的企業營運展望外，也將企業對社會與環境責任的回應納入考量。近年來環保、污染以及氣候變遷等議題備受關注，如何藉由投資來促進社會永續發展成為一種趨勢。

Moynihan 週二 (21 日) 出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，目前美國銀行擁有 250 億美元的 ESG 資金，而且還有更多資金持續流入，如今幾乎所有投資人都在說：「我希望能將資金投入對社會有益的公司。」

貝萊德 (BlackRock) 首席執行長 Larry Fink 先前也表示，氣候變遷已成為企業長期前景的決定性因子，從歐洲到澳洲，從南美到中國，從佛羅里達到俄勒岡，投資人都在詢問應該如何修改自己的投資組合。

美國銀行已承諾在未來十年內提供 3000 億美元用於可持續投資。自 2007 年發布首個環境業務計劃以來，美國銀行已在環境業務方面投入超過 1260 億美元。

Moynihan 稱：「這是一個巨大的機會，無論是綠色債券，還是用於太陽能、風力裝置的能源融資，美國銀行都擁有充分利用資本的機會。隨著環保意識抬頭，越來越多企業以「碳中和」(carbon neutrality) 作為經營目標，這將持續推動市場上的新技術需求。」

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