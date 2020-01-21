週二 (21 日) 交易，原油期貨價格收低，係因全球供應量上升，以及全球經濟成長潛在放緩的情形令投資者擔憂，蓋過了中東因利比亞和伊拉克動盪而造成的供應中斷影響。

由於利比亞 Haftar 武裝部隊切斷輸油管線並封閉出口，導致利比亞最大的油田關閉生產，此事發生後，原油市場電子交易短暫升高。根據外媒報導，利比亞東部和西部的管道受阻塞，已經影響石油生產，因此被迫停產。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 在每日報告中指出，「雖然利比亞近期減產 80 萬桶 / 日立即引起市場看漲反應，但美國和其他地區有大量庫存讓全球市場的供應幾乎不受影響。」

「此外，美國駐利比亞大使已經要求立即恢復石油生產，這增加了 Haftar 部隊的壓力。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下 20 美分或 0.3%，收每桶 58.34 美元。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下 20 美分或 0.3%，收每桶 58.38 美元。

2 月交割的 WTI 原油期貨契約於今日收盤到期，3 月契約已是交易最熱絡的契約，週一 WTI 交易因馬丁路德日而休市。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 61 美分或 0.9%，收每桶 64.59 美元。

上週 Brent 原油期貨價格下滑約 0.2%，WTI 則收低約 0.9%。

據報導，利比亞每日產油量約 120 萬桶，在全球產油量占比中偏低。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 每日報告指出，「因投資者開始考慮供需現實狀況，原油的漲勢消散。利比亞的石油產量在全球石油供應量中只佔很小的一部分，所以現在問題是在需求端而不是供應端。」

市場參與者認為，美國頁岩油生產商不斷增加的供應量是原油漲勢的最大阻力之一。

EIA 週二晚間公布月度報告，美國 2 月頁岩油總產量將增長 2.2 萬桶 / 日，達 920 萬桶 / 日。報告稱，二疊紀盆地的石油產量預計將出現最大的增長，但 Anadarko、 Eagle Ford 和 Niobrara 地區的月度產油量將下降。

Baker Hughes 上週五公布，美國活躍的鑽井平台數量在過去 3 週下滑後，上週增加 14 個至 673 個，加深原油價格走低。

瑞穗證券美國能源總監 Robert Yawger 週二研究報告指出，「單純因為全球供應量過多、對中東原油的全球需求量太少，所以市場無法像 1999 那樣反彈上漲。」

IMF 預計今年全球經濟成長將自 2019 年的 2.9％上升至 3.3％，但也警告全球經濟將面臨一系列的挑戰或風險，包括貿易緊張局勢升級的可能性。

另外，根據報導，由於保安人員罷工迫使伊拉克一處油田的工作暫停。

由於週一假日，美國石油供應報告預計推遲一日發布，API 將於週三公布，而官方的 EIA 數據將於週四公布。根據 IHS Markit，分析師預期上週 (1/17 止的當週) 美國原油供應量下降 150 萬桶、汽油供應量增加 280 萬桶、蒸餾油供應量增加 120 萬桶。

其他能源商品

2 月交割的天然氣期貨價格大跌 5.4%，收每百萬 Btu 1.895 美元，為最前月契約自 2016 年 3 月以來最低收盤價。

2 月交割的汽油期貨價格下跌近 0.3%，收每加侖 1.6365 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.8292 美元。

「溫和的天氣前景繼續對天然氣的需求預期構成壓力，但生產已經出現放緩的跡象，初步數據顯示，1 月產量已經較 12 月產量下降約 5 億立方英呎 / 日。」Redmond 報告指出。

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