週三 (22 日) 澳門特區政府 11 時召開記者會公布，澳門出現首例確診新型冠狀病毒感染的案例，是武漢來澳門的旅客。由於澳門是農曆春節中國民眾出遊熱門地區之一，因此在澳門出現確診新型冠狀病毒感染的案例後，博奕類股不是漲幅急縮，就是由紅翻黑。

截至上午 11：09 止，澳門博奕類股漲幅急速縮小，部分個股由紅翻黑，銀河娛樂下滑 0.4%、美高梅下跌 0.2%、新濠下挫 1.2%、金沙中國則上漲 1.2%、永利 上揚 1%、澳博小漲 0.1%。

資料來源: 東方財富網, 銀河娛樂即時走勢

澳門官方表示一名來自武漢的 52 歲女人感染新型冠狀病毒，患者入境時並沒有發燒，但之後開始出現發燒症狀。該患者喉痛、咳嗽約一星期，她與兩名朋友到澳門後一直在賭場內賭錢。

為了加強防控措施，澳門官方指出協調中心今早開會決定相應措施，包括所有進入公共場所的市民會進行溫度探測，而接待的同仁亦會戴口罩；所有賭場員工須帶口罩。

此外，澳門官方建議旅行團暫停前往武漢，如需要前往武漢的旅行團及旅客，需注意安全。而澳門政府將與旅行社作出密切聯繫，往來武漢及澳門的旅行團將要求旅行社通報給澳門政府的旅行部門；所有對外窗口的旅客需填寫健康申報表。

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