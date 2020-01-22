鴻海愛心嘉年華今（22）日登場，面對近來武漢肺炎疫情擴散，全場3萬員工與家屬進場前都領到口罩防疫，而創辦人郭台銘也在會上提醒，他說他得到的消息是這次傳染速度很快，是疫情「爬坡期」，他說這個病是可以控制的，但就是疫情散布太快，快到相關器材與防疫設備配備與配件都還在生產，所以這段空窗期，希望大家盡量不要去大陸。

郭台銘致詞時表示，今年是創辦人身分來參加，接續董事長劉揚偉的哏「今天要當讀稿機，因為讀稿機也可以讀成總統」說自己今天沒有準備稿子，不當讀稿機，表示今年的期望都寫在春聯中，光是春聯就從前天早上寫到昨天晚上9點多才定稿。

其中，橫批「零到六歲公司養」，他說他參與政壇提出零到六歲國家養，總統蔡英文之前說要一起實施，但目前財政狀況可能無法，希望有能力的企業一起共襄盛舉，而鴻海「零到六歲公司養」預計從2月開始，期盼能看到鴻海出生率的提升，讓「鴻二代」好好成長，甚至笑說自己也與太太曾馨瑩商量要不要來個「鼠寶寶」。

而面對近來武漢肺炎疫情擴散，今日嘉年華現場也有工作人員派發口罩，並設置紅外線測溫儀監測。至於外界關心鴻海武漢員工返台狀況，鴻海指出，公司逐一清查確認，自武漢返台員工，目前無異常發生，武漢員工與家屬均在家自主管理。

但郭台銘憂心疫情擴散速度，他說依據自己的消息指這次疫情傳染性很快，不亞於SARS，而現在正是疫情「爬坡期」，並說這個病其實是可以控制的，但就是疫情散布太快，相關器材、防疫設備配備與配件都還在生產，所以這段空窗期，呼籲大家盡量不要去大陸。

郭台銘表示，這兩天他甚至與高層開會，還在思考武漢員工要不要這麼快回去上工，或是可以用視訊開會。最後再次呼籲大家，這次疫情蔓延速度可能超越想像，希望大家都可以好好重視，希望大家過個好年，但一定要注意健康與防疫，相信大家可以克服難關。