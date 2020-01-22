嘉義縣海區宗教信仰中心東石鄉港口宮，廟埕廣大，香火鼎盛，農曆春節到三月更是幾乎天天熱鬧滾滾；廟方為答謝信眾祭拜媽祖，20多年來，每年春節期間辦理「搏杯」評比，最多聖杯者，百元油香錢可得8萬元金身媽祖，千元可得近百萬高級轎車。

嘉義縣東石鄉港口宮位雲、嘉交界的北港溪南岸，是國內唯一核心信徒橫跨雲林、嘉義兩縣的宗教聖地，香火鼎盛，信眾遍及國內、外，每每農曆春節到媽祖的壽誔，各地信眾都會返廟進香，經常可以看到敲鑼打鼓、鞭炮聲響徹雲霄的熱鬧景況。

廟方為答謝各地香客，每年農曆春節的初一到初五，都會舉辦搏杯評；港口宮主委張萬傳表示，「港口媽文化季」的春節搏杯評比已經延續20多年，今年信眾只要100元油香錢，就可以參加初一到初五，天天送的黃金媽祖搏杯評比，最多聖杯者，就可以將黃金媽祖帶回家，以往14到15杯就有機會把轎車開回家。

張萬傳指出，除了黃金媽祖天天送外，信眾只要1000元的油香，就可以參與初一到初五的搏杯評比，期間最多聖杯者，就可以獲得近百萬的2000C.C高級轎車一部，第二名者可得1500C.C轎車一部，第三到第五名得機車各一部，第六到七名則獲液晶電視機一台。

港口宮說，搏杯評比期間，是農曆正月初一至初五（國曆109年1月25日至29日）每天上午8時至下午5時止；同時間也會有光明燈、學士燈、發財燈、祈求發財金及免費吃平安福圓、福祿壽龜等活動；廟前廣場也有卡拉OK無限歡唱，摸金牛、街頭藝人、舞獅、國樂、鼓陣、直排輪等表演節目；初一中午的11點40分，嘉義縣長翁章梁也會到廟門口發紅包。