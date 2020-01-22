國民黨前副主席郝龍斌日前宣布要參加黨主席改選後，先和立法院前院長王金平會面20分鐘。今（22）日到新北市前市長朱立倫的辦公室會談，時間長達一個半小時，會後兩人並未接受媒體訪問，僅由朱立倫辦公室發表聲明，強調兩人達成「改造比改選重要」的共識，但朱立倫本身也有人希望他參選，對此他則表示要等過年後才會做決定。

此次會面，郝龍斌定於下午3點抵達朱立倫位於大安區安和路上的辦公室，大批媒體守在外頭，卻連朱、郝兩人進出都沒看到，即使是公開行程，會面過程卻十分低調。在郝龍斌開出參選的第一槍之後，黨內中壯派立委江啟臣也鬆口，會慎重考慮是否選主席，至於朱立倫，身為剛退下來的六都市長，黨內也有不少人希望他能承擔。

相比昨日郝龍斌、王金平會面約20分鐘，這次朱郝會面十分超過一小時，但會後兩人都各自從車道開車離開，僅由朱立倫的幕僚出面將聲明交給媒體。

朱立聲明先是祝大家新年快樂，他指出早在一月十一日敗選當晚，他南下會見韓國瑜、洪秀柱十，他就當面表達國民黨改造的重要性，認為改造比改選更重要，韓、洪也表達高度認同。

朱立倫表示，這段時間他與不同世代很多好朋友見面，共同關心國民黨改造、廣泛徵詢意見、交換想法、凝聚共識，他強調黨的改造重要性高瑜主席選，改造千頭萬緒，需要大家分進合擊、共同承擔。

但是否參選主席，朱立倫並未表態，他表示會利用年假時間思考，在年假結束前會向大家作出完整報告。