中央流行疫情指揮中心21日公布，我國確診首例境外移入2019新型冠狀病毒個案，台南市長黃偉哲指示市府相關單位，迅即調查本市生產口罩廠商之庫存與生產量。

調查結果，目前台南市口罩供應無虞，請市民無須特意搶購，市府呼籲，近期儘量避免前往武漢，並落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員。

市府表示，登記在台南市境內大型、具規模之口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。

市府法制處消保官於22日下午會同衛生局及經發局查訪，目前大潤發、啄木鳥藥局、美華泰、寶雅、全聯福利中心等賣場皆供貨正常，僅好事多缺貨，另各賣場亦無哄抬價格情形。

市府相關單位將於春節期間持續查訪大潤發、全聯福利中心、家樂福、小北百貨及超商，了解有無囤積或價格變化情形，若發現市場價格異常變動，或業者涉有聯合漲價違反公平交易法之嫌，將移請行政院公平交易委員會進行查處，確保市場供需無虞、為市場秩序把關，籲請台南市消費者可安心。

依據衛福部疾管署資料顯示，截至1月21日止，2019新型冠狀病毒個案感染的嚴重性特殊傳染性肺炎病例累計219例（武漢198例、廣東14例，北京市5例、上海市2例、泰國2例，台灣、日本、南韓、美國則各1例），死亡個案累計4例。

中國大陸方面，疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形。台南市將持續配合疾管署國際機場檢疫與社區人員健康追蹤、國內港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，確保防疫物資整備；另針對醫療院所感染管制預先規劃等，減少疫情對本市之衝擊，確保市民健康。

市府再次呼籲，民眾近期前往中國時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，請勿私自服用退燒藥造成防疫漏洞，病人或家屬如果隱匿疫情，將依違反傳染病防治法第31條，處新台幣1至15萬元罰鍰。

返國14日內如出現上述疑似症狀，請撥打免付費防疫專線1922或本局防疫專線06-2880180，並依指示戴上口罩，衛生局安排後續收治醫院，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。