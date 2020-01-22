武漢肺炎疫情持續擴大，目前已至少造成 9 人死亡，且有 400 多起的病例傳出，導致市場不安情緒升溫，且對亞洲貨幣市場造成影響，並使得人民幣匯價走弱。

週三 (22 日) 台北時間 21 時許，美元兌人民幣匯價為 6.9022。

美元兌人民幣匯價日 k 線圖

美國銀行美林證券外匯策略部主管 Adarsh Sinha 在接受《CNBC》訪問時表示，武漢肺炎疫情已在過去 24 至 48 小時，開始對金融市場造成了影響。

在經濟不確定性增加時，日圓通常被投資人當作避險貨幣，而隨著本次疫情的擴大，亦促使日圓的匯價上漲。

週三 (22 日) 台北時間 21 時許，美元兌日圓匯價為 109.98。

美元兌日圓匯價日 k 線圖

除了中國以外，日本、南韓、及泰國皆傳出了確診病例，而台灣及美國亦分別於週二 (21 日)，公告首個武漢肺炎確診病例。

隨著本週進入中國農曆新年，市場擔憂返鄉人潮將會造成疫情進一步擴散。Sinha 表示，隨著亞洲貨幣匯率的不確定性增加，加上在中國農曆新年假期時，人民幣匯價將不受漲跌幅在中間價的上下 2% 之規範限制。因此，投資人為了降低風險，紛紛減持人民幣部位。

而本次的武漢肺炎疫情，也喚起市場了對於 2002 年至 2003 年 SARS 疫情的記憶。根據世界衛生組織 (World Health Organization) 統計數據，當時疫情造成了約 800 人死亡，且疫情最為嚴重的區域為中國及香港。

野村分析師表示，當年的 SARS 疫情對於亞洲股市及匯市皆造成了重大衝擊，尤其是韓圜及新加坡幣的匯率，在當時大幅下跌。

野村分析師認為，參考過去的經驗，預期本次的疫情也將會使韓圜及人民幣匯價面臨壓力。而倘若疫情逐漸擴大，則亞洲其他地區的貨幣市場也將會受到影響，尤其是新加坡幣和泰銖。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>