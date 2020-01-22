Netflix(NFLX-US) 及 IBM(IBM-US) 於週二 (21 日) 公佈第四季財報數據，兩家公司的營收及獲利表現皆優於預期。

另外，美國於週三 (22 日) 所公佈的房價增長指數，亦大致符合市場的預估值，顯示美國的房地產及整體經濟景氣，皆呈現穩定復甦趨勢。

美股於週三 (22 日) 開盤，四大指數皆上漲，道瓊更上漲超過 100 點。

中美貿易進展

中國國家發改委副主任寧吉喆於週二 (21 日) 在達沃斯世界經濟論壇中表示，目前美、中兩國尚未為第二階段的貿易協商制定時間表，當前的重點是實施第一階段協議。

寧吉喆週二亦表示，雖然中國擴大對美進口，但並不會影響到中國與其他第三國之間的貿易關係，中國從其他國家進口的空間仍然很大。

川普彈劾案

美國總統川普的彈劾案審判於週二 (21 日) 在參議院展開，由最高法院法官 John Roberts 進行主審，參議員擔綱陪審團投票。

彈劾案首日，民主黨與共和黨便針鋒相對，檢方代表團控訴川普為一己之利，濫用總統職權擅自對烏克蘭施壓，並危害美國民主自治。

武漢肺炎疫情

美國疾病控制和預防中心 (CDC) 於週二 (21 日) 宣佈，華盛頓州斯諾霍米什縣 (Snohomish County) 出現了首例確診新型冠狀病毒病例。

武漢肺炎疫情目前在中國已至少造成 9 人死亡，400 多起病例傳出，日本、南韓與泰國皆傳出確診病例，而台灣於週二 (21 日) 亦公告首個武漢肺炎確診病例。

美國經濟數據

美國聯邦住屋融資局 (FHFA) 於週三 (22 日) 公佈 11 月份的房價指數年增率及月增率，分別報 4.9% 及 0.2%，與上個月表現及市場預期相差不大，顯示美國的房地產景氣，仍持續呈現穩定回溫的態勢。

截至台北時間週三 (22 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 94.34 點或 0.32%，暫報 29290.38 點

那斯達克上漲 51.08 點或 0.55%，暫報 9421.89 點

標普 500 上漲 11.88 點或 0.36%，暫報 3332.67 點

費半上漲 22.05 點或 1.17%，暫報 1937.17 點

台積電 ADR 上漲 1.08% 至每股 58.86 美元

十年期美債殖利率上漲 0.1% 至殖利率 1.771%

紐約輕原油下跌 2.04% 至每桶 57.19 美元

布蘭特原油下跌 1.61% 至每桶 63.55 美元

黃金下跌 0.07% 至每盎司 1556.85 美元

美元指數下跌 0.04% 至 97.255 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Netflix (NFLX-US)

Netflix 早盤下跌 3.26 %，達 326.68 美元。

Netflix 於週二 (21 日) 公佈 2019 年第四季財報，營收、獲利皆優於預期，但新增國內付費訂閱人數卻低於預期，顯示國內市場競爭壓力高。除了近期串流平台的競爭對手增加以外，價格調漲也是美國和加拿大地區會員成長緩慢的原因。

基於 GAAP 的財報關鍵數據:

EPS：1.30 美元

營收：54.7 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期為 54.5 億美元)

新增國內付費訂閱人數：42 萬人 (FactSet 預期新增 58.9 萬人)

新增國際付費訂閱人數：833 萬人 (FactSet 預期新增 717 萬人)

自由現金流：負 17 億美元

ASML (ASML-US)

ASML 早盤上漲 0.51%，達 300.25 美元。

荷蘭半導體設備製造商 ASML 於週三 (22 日) 公佈 2019 年第四季財報，營收、獲利皆優於預期，另外，該公司亦預期 2020 年，營收及獲利將呈現兩位數的成長。

基於 non GAAP 財報關鍵數據:

營收：40 億歐元，高於去年同期的 31.4 億歐元，優於分析師預期的 39.2 億歐元

毛利率：48.1%，高於去年同期的 44.3%。

淨利：11.3 億歐元，優於去年同期的 7.875 億歐元，優於分析師預期的 11.2 億歐元

Q4 EPS : 2.69 歐元，高於去年同期的 1.86 歐元

2019 全年營收：118 億歐元

2019 全年淨利：26 億歐元

IBM (IBM -US)

IBM 早盤上漲 3.73%，達 144.29 美元。

IBM 於週二 (21 日) 美股盤後公佈 2019 年第四季財報，受益於雲端業務增長強勁，營收及 EPS 均優於市場預期，IBM 在本季度營收增長了 1%，是過去六個季度以來首次出現增長。另外，公司亦對於今年的前景表示樂觀，且上調財務預測。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收報 218 億美元，調整後年增 1%，優於市場預期的 216.4 億美元

毛利報 36.7 億美元，年增 88%，優於去年同期 19.5 億美元

稀釋後 EPS 報每股 4.11 美元，年增 91%

毛利率報 51%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據:

稀釋後 EPS 報每股 4.71 美元，優於分析師預期的 4.69 美元。

毛利報 42 億美元，年減 5%

毛利率報 51.8 %

嬌生公司 (JNJ-US)

嬌生公司早盤下跌 1.80%，達 146.86 美元。

嬌生 (Johnson&Johnson) 於週三 (22 日) 美股盤前公佈 2019 年第四季財報，由於製藥業務銷售表現不佳，使 Q4 營收低於分析師預期。

基於 non GAAP 財報數據：

營收報 207.4 億美元，年增 1.7%，略低於 Refinitiv 對分析師調查預期的 208 億美元

調整後純益報 50.27 億美元，年減 6.4%

調整後每股純益 (EPS) 報 1.88 美元，年減 4.6%，高於 Refinitiv 對分析師調查預期的 1.87 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 FHFA 房價指數年增率報 4.9%，前值 5.0%

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：FHFA)

華爾街分析：

由於武漢肺炎疫情持續擴大，死亡人數也在增加中，使得市場不安情緒升溫，並對亞股及美股造成影響。但 Villere & Co. 的合夥人 Lamar Ville 卻表示，雖然疫情的擴大造成了股市的下跌，但有更多投資人卻在觀望進場的機會，Ville 亦不認為本次的下跌將會導致股市進入衰退期。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>