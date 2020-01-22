加拿大政府週三 (22 日) 公布 12 月通膨數據，12 月消費者物價依舊維持在目標區間，市場普遍預期，加拿大央行將在同日稍晚的利率會議上，維持基準利率於 1.75% 不變。

加拿大統計局數據指出，12 月整體消費者物價年增 2.2%，與 11 月持平，低於經濟學家預期的 2.3%。另外核心通膨率則自 11 月的 2.13% 降至 2.1%，低於經濟學家預期的 2.17%。

加拿大通膨率 (圖：TradingEconomics)

加拿大央行將通膨目標維持在 2%，加拿大統計局表示，2019 年消費者通膨率平均為 1.9%，低於 2018 年的 2.3%，但仍接近央行的目標區間，因此市場普遍預計，加拿大央行週三 (22 日) 將維持利率不變。

統計局數據顯示，潛在的價格壓力將通膨率維持在央行設立的目標附近，有助於支撐央行不降息的決定。加拿大央行自 2018 年 10 月以來維持利率不變，市場普遍認為該國 2020 年的第一個利率決議不太可能偏離此趨勢。

根據上月發布報告，加拿大 12 月新增就業表現強勁，且通膨維持健康水平。加國央行總裁先前表示，貿易戰帶來的經濟下行風險似乎稍為緩和，正在觀察其他領域的溢出效應以及房屋市場顯示的泡沫跡象。

此外，《路透社》針對經濟學家進行的民意調查顯示，加拿大經濟可能已經開始復甦，大部分經濟學家相信不需要降息，並預計今年貨幣政策將維持不變。

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