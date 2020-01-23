員林市大街小巷張燈結綵，洋溢著中華文化圈獨有的年節氣息，員林市公所讓「來員林過好年」活動榮景重現，辦理2020春節年貨大街美食觀光活動－來員林過好年迺街Shopping活動，市長游振雄歡迎大家來員林過好年，感受傳統年節獨特的歡愉氛圍。

員林市公所文化觀光課將於除夕至大年初五連續6天在光明街、民權街、民族街商圈周邊舉行「2020春節年貨大街美食觀光活動－來員林過好年迺街Shopping」活動，並提供Gogoro電動機車等超值大獎，憑109年1、2月於員林市消費的統一發票即可參加摸彩。宣傳會，並將最大獎Gogoro帶到現場亮相，為活動大力宣傳，邀請返鄉市民、各地遊客新年佳節期間到員林市「過好年」。

游振雄表示，「來員林過好年」活動已邁入第2年，有感於現代人生活繁忙，年節氣氛已經不像兒時濃厚且歡樂，為讓民眾回味過去的年節光景，同時振興商圈買氣、拚經濟，因此去年首度舉辦來員林過好年活動，4天的活動期間，不僅帶來大量的人潮與錢潮，也讓光明街商圈找回許久不見的年節氣息。

因此今年擴大舉辦，延長為6天的購物活動，以期能在去年的基礎上更進一步，打造出南彰化春節購物娛樂最大的不夜城。

游振雄說，活動將於1月24日至1月29日在員林市的光明街、民權街、民族街等商圈周邊舉行，為提供民眾一個安全的購物環境，一連6天活動期間都將封街辦理，並在現場規劃舞台表演活動、百果山探索樂園恐龍賀新春，以增添歡樂氣息，同時在民族街以及民權街設置特色美食小吃攤位，讓外地遊客能品嘗到在地美味小吃。

民眾於活動期間提供2張109年1、2月開出的統一發票即可兌換摸彩券一張（每人限換5張），此外，活動期間，每天前五十名兌換民眾，可加碼現場抽福袋一只（內有商圈各店家折價券），Gogoro等大獎則於1月29日大年初五晚上現場抽出，歡迎大家來員林過好年。