歷經超過兩年的準備，星宇航空於今（ 23 ）日正式啟航，澳門、峴港、檳城 3 航點齊發，首航班機一開賣就被旅客秒殺，上午於桃園機場舉行首航儀式，旅客在登機門前興奮地拿起小道具在背板前拍照，每名搭乘首航班機的旅客，還可以獲得燙金紀念封及限量首航杯。

星宇航空今日第一班出發的班機為飛往澳門的 JX201 ，於上午 7:30 起飛，緊接著峴港首班機 JX701 於 7:40 起飛，檳城首班機 JX721 則是9:20 起飛。旅客李先生表示，今日特地搭乘星宇航空來回峴港，原本想要搶澳門首航但是沒買到，特地用了三台電腦才搶到峴港機票，為了充分體驗機艙服務，去程買經濟艙、回來商務艙。

搭乘首航班機的旅客還可獲得特製首航紀念封及首航杯，紀念封上印有燙金 LOGO 側條向左一拉就會出現吉祥物蛋寳搭配 WELCOME ABOARD 字樣，內頁則燙上航班及 A321neo 相關資訊，並由當班機長及座艙長親筆簽名；星宇航空專屬航點杯也首度亮相，共有台北、澳門、峴港、檳城 4 種版本，呈現各航點著名景點及特色名物。

星宇航空表示，即日起天天飛航澳門、峴港及檳城，同時計畫於 4 月 6 日開航宿霧，期盼超越現有市場上所提供的服務規格，讓旅客無論是旅遊或洽公，都可在機上享受最放松舒適的飛行時光，並透過穩步拓展航點，跨出區域航線服務歐美的旅客，活絡台灣轉機市場，未來將發展成為全球首屈一指的航空品牌。