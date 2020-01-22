週三 (22 日) 華爾街持續關注中國武漢肺炎疫情，航空和飯店類股再度走低，然而，IBM 強勁上漲，蘋果創下歷史次高，提振了科技板塊，抑制美股跌幅擴大，道瓊、標普、那指等三大指數近乎持平，費半漲 0.80%。
美國疾病預防管制中心 (CDC) 週二 (21 日) 宣布，華盛頓州斯諾霍米什縣 (Snohomish County) 出現首例確診冠狀病毒病例。美國總統川普週三對此表示，他信任中國國家主席習近平會妥善應對危機，而美國有信心一切在控制之下。
中國已確定出現 555 例確診案例，死亡 17 例，疫情擴及 26 省市，美國、台灣、韓國、日本等國各有 1 個確診案例，泰國出現 4 個確診病例，巴西、墨西哥、新加坡與菲律賓皆出現疑似病例。
中國當局宣布，自今 (23) 日上午 10 時起，武漢所有對外公共交通運輸暫停運行，要求當地市民不要離開武漢。
週三 (22 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 9.77 點，或 0.03％，收 29,186.27 點。
- 標普 500 指數上漲 0.96 點，或 0.03％，收 3,321.75 點。
- 那斯達克指數上漲 12.96 點，或 0.14％，收 9,383.77 點。
- 費城半導體指數上漲 15.23 點，或 0.80%，收 1,930.23 點。
標普所有板塊有 5 大板塊下滑，油價暴跌導致能源股持續領跌 (-0.89%)，再來是房地產 (-0.79%) 和工業 (-0.58%) 板塊；資訊科技 (+0.37%) 板塊領漲，其次為公用事業 (+0.30%) 和金融 (+0.27%) 板塊。
武漢肺炎疫情擴散升溫，促使航空、飯店、旅遊類股同步下跌。
西南航空 (LUV-US) 下跌 0.11%；聯合航空 (UAL-US) 下跌 2.86%。總部位於上海的攜程旅行網 (TCOM) 下跌 3.93%；中國營收佔比高的永利渡假村 (WYNN-US) 下跌 1.56%；萬豪國際 (MAR-US) 下跌 0.17%。
部分疫苗股上漲。生物製藥商 Moderna (MRNA-US) 週三表示，正在與衛生官員合作開發一種潛在疫苗，以解決當前新型冠狀病毒威脅，此消息推助其股價上漲 4.92%。醫療應用開發 Aethlon (AEMD-US) 上漲 14.29%；
尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；Netflix (NFLX-US) 下跌 3.58%；臉書 (FB-US) 下跌 0.054%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.24%。
外媒引述消息人士傳出，蘋果供應鏈鴻海、和碩和緯創預定在 2 月投產平價 iPhone 新機，並有望於 3 月發布。
Netflix 昨日盤後公布最新財報，第四季新增付費訂戶為 876 萬，超過華爾街預期的 760 萬，但北美用戶增長低於預期，其股價週三承壓下滑。
半導體多走揚。AMD (AMD-US) 上漲 0.74%；美光 (MU-US) 上漲 0.34%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.66%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.85%。
台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。
金融股張跌互見。花旗 (C-US) 上漲 0.25%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.12%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.29%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.78%。
焦點個股
IBM (IBM-US) 週三上漲 3.39% 至每股 143.89 美元，創 4 個月以來最高。透過雲端業務帶動下，其第四季營收 218 億美元，經調整後每股盈利 4.71 美元，皆超乎預期，打破了連續五個季度下降的趨勢，帶動今日科技股春風滿面。
特斯拉 (TSLA-US) 股價持續上行 4.09% 至每股 569.56 美元，市值突破 1000 億美元至 1026.60 億美元，一躍成為全球市值次高的汽車製造商，僅次於豐田 Toyota。
波音 (BA-US) 股價下滑 1.39%，連續三個交易日收低。波音新執行長凱爾洪 (David Calhoun) 宣布，預計將在幾個月內重啟 737 Max 的生產，甚至會趕在美國聯邦航空總署 (FAA) 批准 737 Max 復航前。
經濟數據
美國 11 月 FHFA 房價指數年增率報 4.9%，前值 5.0%
美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預估 0.3%，前值 0.2%
華爾街分析
截至目前，超過 10% 標普成分股企業已發布最新財報。FactSet 數據顯示，在這些公司中，有 75% 的財報優於預期。
Chaikin Analytics 首席市場策略師 Dan Russo 表示：「在很大程度上，企業正在提供市場繼續走高所需的數據… 我們現在正在接受與去年財報的嚴格比較，因此投資者又開始考慮獲利增長。」
中國武漢肺炎疫情迅速擴張，美股週三表現平平。
紐約梅隆 (BNY Mellon) 旗下 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示：「令人擔心的是，這 (武漢肺炎) 可能會損害增長，可能會繼續影響已受到貿易戰影響的全球市場。」
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