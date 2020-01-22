週三 (22 日) 華爾街持續關注中國武漢肺炎疫情，航空和飯店類股再度走低，然而，IBM 強勁上漲，蘋果創下歷史次高，提振了科技板塊，抑制美股跌幅擴大，道瓊、標普、那指等三大指數近乎持平，費半漲 0.80%。

美國疾病預防管制中心 (CDC) 週二 (21 日) 宣布，華盛頓州斯諾霍米什縣 (Snohomish County) 出現首例確診冠狀病毒病例。美國總統川普週三對此表示，他信任中國國家主席習近平會妥善應對危機，而美國有信心一切在控制之下。

中國已確定出現 555 例確診案例，死亡 17 例，疫情擴及 26 省市，美國、台灣、韓國、日本等國各有 1 個確診案例，泰國出現 4 個確診病例，巴西、墨西哥、新加坡與菲律賓皆出現疑似病例。

中國當局宣布，自今 (23) 日上午 10 時起，武漢所有對外公共交通運輸暫停運行，要求當地市民不要離開武漢。

週三 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 9.77 點，或 0.03％，收 29,186.27 點。

標普 500 指數上漲 0.96 點，或 0.03％，收 3,321.75 點。

那斯達克指數上漲 12.96 點，或 0.14％，收 9,383.77 點。

費城半導體指數上漲 15.23 點，或 0.80%，收 1,930.23 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普所有板塊有 5 大板塊下滑，油價暴跌導致能源股持續領跌 (-0.89%)，再來是房地產 (-0.79%) 和工業 (-0.58%) 板塊；資訊科技 (+0.37%) 板塊領漲，其次為公用事業 (+0.30%) 和金融 (+0.27%) 板塊。

武漢肺炎疫情擴散升溫，促使航空、飯店、旅遊類股同步下跌。

西南航空 (LUV-US) 下跌 0.11%；聯合航空 (UAL-US) 下跌 2.86%。總部位於上海的攜程旅行網 (TCOM) 下跌 3.93%；中國營收佔比高的永利渡假村 (WYNN-US) 下跌 1.56%；萬豪國際 (MAR-US) 下跌 0.17%。

部分疫苗股上漲。生物製藥商 Moderna (MRNA-US) 週三表示，正在與衛生官員合作開發一種潛在疫苗，以解決當前新型冠狀病毒威脅，此消息推助其股價上漲 4.92%。醫療應用開發 Aethlon (AEMD-US) 上漲 14.29%；

尖牙股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；Netflix (NFLX-US) 下跌 3.58%；臉書 (FB-US) 下跌 0.054%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.24%。

外媒引述消息人士傳出，蘋果供應鏈鴻海、和碩和緯創預定在 2 月投產平價 iPhone 新機，並有望於 3 月發布。

Netflix 昨日盤後公布最新財報，第四季新增付費訂戶為 876 萬，超過華爾街預期的 760 萬，但北美用戶增長低於預期，其股價週三承壓下滑。

半導體多走揚。AMD (AMD-US) 上漲 0.74%；美光 (MU-US) 上漲 0.34%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.60%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.66%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.85%。

台股 ADR 普遍收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.11%。

金融股張跌互見。花旗 (C-US) 上漲 0.25%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.12%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.29%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.78%。

焦點個股

IBM (IBM-US) 週三上漲 3.39% 至每股 143.89 美元，創 4 個月以來最高。透過雲端業務帶動下，其第四季營收 218 億美元，經調整後每股盈利 4.71 美元，皆超乎預期，打破了連續五個季度下降的趨勢，帶動今日科技股春風滿面。

特斯拉 (TSLA-US) 股價持續上行 4.09% 至每股 569.56 美元，市值突破 1000 億美元至 1026.60 億美元，一躍成為全球市值次高的汽車製造商，僅次於豐田 Toyota。

波音 (BA-US) 股價下滑 1.39%，連續三個交易日收低。波音新執行長凱爾洪 (David Calhoun) 宣布，預計將在幾個月內重啟 737 Max 的生產，甚至會趕在美國聯邦航空總署 (FAA) 批准 737 Max 復航前。

經濟數據

美國 11 月 FHFA 房價指數年增率報 4.9%，前值 5.0%

美國 11 月 FHFA 房價指數月增率報 0.2%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 FHFA 房價指數月增率 (圖：FHFA)

華爾街分析

截至目前，超過 10% 標普成分股企業已發布最新財報。FactSet 數據顯示，在這些公司中，有 75% 的財報優於預期。

Chaikin Analytics 首席市場策略師 Dan Russo 表示：「在很大程度上，企業正在提供市場繼續走高所需的數據… 我們現在正在接受與去年財報的嚴格比較，因此投資者又開始考慮獲利增長。」

中國武漢肺炎疫情迅速擴張，美股週三表現平平。

紐約梅隆 (BNY Mellon) 旗下 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 表示：「令人擔心的是，這 (武漢肺炎) 可能會損害增長，可能會繼續影響已受到貿易戰影響的全球市場。」

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