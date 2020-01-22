武漢肺炎疫情急遽延燒！昨（ 22 ）光是武漢市就新增 62 確診案例，而新增加的 8 名死者也都來自武漢。這也讓武漢市當局決定封城，暫停航班、火車離開武漢。

綜合媒體報導，為控制疫情，武漢公共運輸將全數暫停營運。武漢疫情防控指揮部今（ 23 ）日凌晨 2 點發布通告，為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，武漢將在 23 日 10 時全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。

「 2019 新型冠狀病毒」（ 2019-nCoV ）的確診病例，自 12 月初開始至 22 日上午 10 時，大陸官方宣佈的「全國」感染病例為 440 例，死亡人數 9 人。不過， 22 日晚間，陸官方宣佈僅湖北省的感染病例就已經上升至 444 例，其中武漢新增 62 例，死亡 8 例。

香港、澳門皆在 22 日首度出現病例，江蘇、河北、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏等省分也出現首例，中國已有 3 分之 2 的省分淪陷。

中國大陸全國範圍內的總確診人數上升至 548 人。目前，該病毒已蔓延至中國大陸的 23 個省和直轄市香港及澳門、台灣、泰國、日本、韓國和美國。（編輯：潘毅）