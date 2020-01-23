2020總統大選國民黨大敗，2018年底的九合一勝選已在不知不覺間，彷彿泡沫幻影消逝。國民黨不得不正視「九二共識」神主牌失效、甚至成為為票房毒藥的事實。黨內要求改革的聲浪不斷，被指責「私心」壞了大選的吳敦義，上周已率黨務幹部向中常會請辭，徹底交出黨權，但從中常會產生代理主席一變再變的過程仍可窺知，國民黨這家搖搖欲墜的百年老店，仍還沒準備好面對這場可能動搖根基的風暴。

台灣民意基金會近日公布民調，在政黨認同方面，有4成8是民進黨認同者，2成3是國民黨認同者，2成6是中性選民；民調顯示，大選過後，藍綠基本盤差距達25%，已回到2016年7月、民進黨如日中天時的水平，也凸顯國民黨已經到了不得不轉型的臨界點。

根據QuickseeK快析網路大數據的話題類型分析，在討論國民黨改革的聲量中，出現的相關議題包括「青壯派接班」、「對中關係」、「九二共識」、「韓粉」、「中華民國地位」、「黨名」等，而黨內在選後也有人要吳斯懷辭職，檢討黃復興聲音也成為國民黨改革的主題之一。

青壯派接班的聲量固然大，但回顧2016年，當時國民黨敗選後同樣有李正浩等人新生代組成「草協聯盟」，開記者會提出幾許訴求，但被黨內不同意見者批為「鬥爭」，最後不了了之；4年後國民黨再敗選，這次有另一批青年軍組成「青黨」運動，這次行動進化為肢體衝突，但無論是開記者會高唱要「脫下皮鞋、改穿草鞋」，或與黨工肢體衝突，都是「家醜外揚」無助於形象的重建。

此外，無論是對中關係、九二共識、反滲透法、檢討黃復興、中華民國地位、去「中國」黨名，其實都反映出同一件事情，在中國崛起、反送中延燒的大背景下，面對民進黨大打主權牌，國民黨卻無法洗刷親中形象，與中國千絲萬縷的的關係，都成為他們無法在選戰中被人民信任的因素，找出人民能夠信任的兩岸新論述，也成為國民黨未來要改革過程中無法迴避的課題。

國民黨內不是沒人嘗試提出新的說法，例如中生代藍委林為洲選後提出「一中兩國」論述，強調「一中有兩層意義，中華民族的中，憲法一中的中」但網友質疑「不就兩國論？隔了25年重回李登輝路線」、「老狗變不出新把戲」、「改變親共立場，不要搞得自己像共產黨的附庸比較實在」。凸顯國民黨在論述左支右絀的窘境。

此外，因國民黨主席目前非黨員直選，還有黨員連署等門檻，擁有9萬黨員、但卻被視為反改革主力的黃復興黨部，將是未來主席選舉中一股不可輕忽的力量，在討論黨主席改選時，不少網友就認為誰掌握了黃復興的選票，誰就可能是下一任的黨主席；而黨內雖然高喊「中生代接班」，但國民黨代理主席林榮德要求60歲以上中常委退出中常會，這樣「一刀切」的方式不只引發黨內的世代之爭，也無法引起共鳴，讓網友嘲諷「改革年年喊 老人繼續佔」、「有問題的是心態 不是年齡」、「說個笑話 國民黨要改革」。

從中國大陸撤退來台以來，一直比較習慣當個執政黨的國民黨，面臨選後的真空混亂，要如何擺脫黃復興桎梏、找出兩岸論述的新生路，比起誰是新任黨主席重要得多，惟黨內的青壯世代呼籲要路線辯論、大改國民黨體質，目前在黨內並沒有獲得共識，國民黨的改革能走得多遠還是一個問號。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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