2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，截至最新統計，義大利累計 69,176 確診病例、 6,820 人死亡，是目前全球因這波疫情死亡人數最高的國家。義大利的狀況一發不可收拾，早已有許多專家學者提出可能原因。而日本副總理麻生太郎日前更爆料指出，義大利代表在 G7 電話會議中直言，「新冠肺炎是黃種人才會得的病」。

有日本網友昨（24）日在推特上分享了麻生太郎在會議中發言的影片，影片中麻生太郎表示，在 2 月底時便在會議中跟歐洲提到新型冠狀病毒的事，結果他們卻沒什麼反應。之後麻生太郎又申請了 G7 電話會議， G7 是指七大工業國組織，成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。然後義大利代表在電話會議中直言，「這（新型冠狀病毒）跟我們無關，那是黃種人會得的病又不是我們會得的病。」

麻生太郎的發言立即引發網友熱議，網友紛紛留言回覆說，「種族歧視根深蒂固」、「當初倫敦還說願意接手奧運，結果他們自己的狀況更糟」、「歐美國家一開始看戲的心態就是這樣啊」、「所以不管中國有沒有隱匿，很多歐美國家就是覺得不關自己的事啊」。

不過也有網友替義大利緩頰，因為當初 SARS 的疫情侷限在東亞，曾有學者提出是因為白種人沒有南亞黃種人身上的某個基因，導致這樣的結果。或許如此，造成歐美國家輕忽了這波疫情。（編輯：倪浩軒）

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