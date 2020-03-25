2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，各國政府不管是祭出強制性的封城措施、或是柔性宣導民眾盡量待在家中，保持社交距離，都是為了減少人與人之間群聚感染的機會。在這樣的情況下，如何在抗疫之餘維持正常的生活，也成為所有民眾的一大課題。墨西哥一位男子，便派出自己的狗狗去附近的超商買零食，趣味畫面讓大家笑翻。

墨西哥男子穆諾茲（Antonio Munoz）日前在個人臉書上發文，透露自己正在居家隔離期的第 3 天，但真的很想吃「Cheetos」薯片，於是決定把任務賦予給自己養的吉娃娃。

穆諾茲在吉娃娃的項圈內夾了一張紙條和 20 元美金的鈔票，紙條上寫著「老闆您好，請給我的狗一包 Cheetos ，橘色的而不是紅色的、紅色太辣了，牠的項圈上有 20 元美金」。穆諾茲更在文末搞笑提醒，「請妥善對待牠，否則牠可能會咬人」。

穆諾茲的吉娃娃出發前似乎有點無奈的表情，加上叼著薯片回家的可愛模樣，透過照片放送很快在網路爆紅。網友紛紛留言回覆說，「哈哈哈太有趣了」、「牠就是居家隔離期間的超級英雄」、「我不知道吉娃娃也能這麼聽話」。穆諾茲則解釋，因為超商就在家旁邊，老闆本來就認識自己和狗，所以才放心讓吉娃娃出任務。（編輯：倪浩軒）