2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延燒，相關防護器材購買不易，口湖鄉頂湖村普門寺主任委員宋俊明個人慷慨解曩捐贈1500個護目鏡給雲林縣警察局，在普門寺神明見證下舉行捐贈儀式，由雲林縣警察局長顏旺盛代表接受。

善心企業人士也是主委宋俊明表示，全球疫情蔓延，防疫期間各式防護商品吃緊，雖口罩配置得宜，但傳染途徑不僅透過手、口等，眼睛也是飛沫傳染途徑之一，今日率普門寺全體委員捐贈1500護目鏡給雲林縣警察局全體同仁，代表菩薩救苦救難的精神，相信在警察局長的努力下，雲林縣的防疫無漏洞，也希望警察同仁於防疫期間在工作岡位能注意自身安全。

雲林縣警察局長顏旺盛感謝宋主任委員及普門寺所有委員的善舉，顏旺盛表示，很多人都想做好事，但要用在刀口上，在此防疫期間，各式防護裝備嚴重短缺，有錢也買不到，雖然警政署好意幫同仁採購的量還極其少數，配至在每個同仁的身上尚顯不足，此次在各位的支持下，普門寺率先捐贈壹批護目鏡，而且又是在神明的加持下，相信同仁在執行勤務時助益極大。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。