（中央社記者沈朋達上海25日電）國安局長邱國正今天在立院答詢指出，中國大陸可能中止ECFA。但大陸涉台學者認為，陸方會宏觀思考兩岸關係的總體發展，ECFA不會輕易中止，惠台政策也會持續。

針對2019年下半年起，不時出現ECFA的10年協商期限將至，大陸將中止ECFA的傳言，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光1月間曾表示，「ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果得而復失」。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯今天接受中央社記者訪問時表示，一方面堅決反對台獨，另一方面推動兩岸經濟交流，是陸方政策的基本方向。即便服貿協議在台灣未通過生效，兩岸的經濟交流也未曾停止。而31條、26條措施等「惠台政策」更是在民進黨執政時期頒布。

包承柯指出，從上述思路來看，只要有助於兩岸交流，包括ECFA在內的「惠台政策」，陸方應該會持續推動。

上海社會科學院台灣研究中心執行主任盛九元則向中央社記者表示，2019冠狀病毒疾病疫情仍未解，大陸目前的焦點放在防疫、恢復經濟發展，以及展現「大國擔當」幫助全世界走出疫情。

他說，疫情之初，台灣禁止口罩出口一事的確讓大陸民眾難有好感。但即使有一定的社會壓力，陸方始終「寄希望於台灣人民」，會從宏觀角度思考兩岸關係的總體發展，不會輕易中止ECFA。

國民黨立委溫玉霞今天在立法院質詢邱國正時表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）9月將到期，大陸是否可能在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的壓力下，中止與台灣的ECFA，轉移內部壓力？

邱國正對此答覆，「的確有這個可能」，疫情紛擾下，大陸需要一個出口點。

但ECFA究竟有沒有「10年大限」，仍然眾說紛紜。中華經濟研究院WTO中心副執行長李淳日前受訪時指出，「10年期限」是指世界貿易組織（WTO）規定的「過渡性協定」以10年為限。

但李淳指出，兩岸當初向WTO通報ECFA時，指這一協定仍在進行中、尚未完成，並不屬於過渡性協定。即便是過渡性協定，也要有第三國向WTO提出爭端解決，才有被迫續簽或失效的問題。（編輯：邱國強）1090325