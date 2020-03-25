（中央社記者賴言曦台北25日電）除武漢以外，中國大陸湖北省今天解封，武漢也將於4月恢復對外交通。針對滯留當地國人如何返台，行政院今天提出血友病童模式，可望成為解套選項。

湖北各地自1月23日起宣布封城，由於春節將至，許多台灣民眾赴當地探親或短期旅遊，突如其來的封城措施讓他們受困當地。經過2個多月後，湖北省政府昨天宣布除武漢市外，其餘地區25日起恢復對外交通，疫情重災區武漢也將在4月8日解封。

●包機

2月3日首批由中國東方航空執飛的包機搭載247名乘客抵台，但因為發生出現不符合政府優先名單的乘客，及有乘客確診的狀況。政府後續面對包機相關議題，強調要以3原則作為基礎。

所謂的3原則，就是接續執行的優先旅客名冊，對岸須與政府協商並達成一致。完整旅客名冊也須於啟航前一天交給政府，等到審查入境資格無誤後再予執行。

另外，由於接回者須隔離14天，隔離收容場所容量又有一定限度，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適的照顧。

3月10日，第二班包機在兩岸透過既有民航管道協商下成行，並由中華航空與東航輪流執飛。這趟包機共搭載361名乘客返台，期間雖一度有2人有發燒症狀，但經二次採檢均為陰性。他們在今天凌晨完成14天檢疫隔離，並陸續離開檢疫所。

●註記

兩岸包機一度陷入僵局，內政部在2月27日表示，已將1600多名滯留湖北的台灣民眾加以註記，要求他們必須經由專機模式返台，如果是自行返台就不准入境。

但隨著湖北官方宣布解封，滯留當地的民眾紛紛請求政府解除「註記」，讓他們可以自行前往仍有起降兩岸航班的北京首都機場、上海浦東機場、廈門高崎機場及成都雙流機場搭機返台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午在記者會一度表示，當地解封後待遇就會和其他地區一樣。行政院長蘇貞昌當天稍晚赴立法院接受總質詢時則表示，「這些人我們都歡迎，都是我們的同胞，但是我們都有註記一定要包機」。

●血友病童模式

對於是否取消註記，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天接受媒體採訪時強調，由於中國疫情不透明，因此不會取消滯留民眾的註記，但可採用血友病童模式，搭指定航班回台。

所謂血友病童模式，指的是2月24日，血友病少年母子從湖北荊門前往尚有兩岸航班來往的成都雙流機場，自費搭乘「指定航班」回台。

Kolas說，指定航班將由台灣派人前往，在登機前進行檢疫，機上也要做好防護措施，同時也會通知其他旅客；回台後也須集中檢疫14天。

滯留湖北民眾自官方宣布封城至今，已在當地超過2個月。隨著病毒蔓延全球，歐美地區疫情升溫，一名滯留當地的台灣男子透過台商徐正文發布影片質疑，從歐美地區出發的台灣人可以自行返國，「為什麼我們不可以回去？」

大陸委員會今天下午則透過書面形式表示，為保障滯留湖北民眾健康，也顧及國內整體防疫需要，目前研議方向仍以專機接返為主，具體方案會儘速完成並對外說明。（編輯：繆宗翰）1090325