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SoBaD和安娜李主持的狼谷競技台《電競讚起來》以「電競脫口秀」形式深度專訪電競圈大小事，本週五節目邀來2019年亞洲電競大賞榮獲最佳主播賽評的湯米，大聊一路從業餘選手、電競主播到現在政論節目主持人的身分轉變，他開玩笑說主持訣竅就是：「兩邊火在燒，你直接提油澆上去就好了！」

湯米在2015年起擔任英雄聯盟LMS官方主播，玩家對於他的五速嘴和鄉民哏感到新鮮，除了史無前例地在播報時運用了眾人皆知的統神哏「太神啦！」、「咭咭三比靈」等正中觀眾的心，他也用持續不斷的專業能力獲得肯定，在電競圈知名度大開；但在2018年湯米卻毅然決然出走，自行將穩定的主播事業喊卡。

再提到這個轉捩點，湯米自稱「電競圈恐龍最末代」，在電競圈後繼可能無人的窘境下離開，「可能是媽祖託夢或淡水阿嬤跟我說這條路不能再走了！」結合時事哏逗得節目主持人SoBaD和安娜李笑翻。人生始終秉持「開心工作開心玩」的湯米直言：「當初加入電競圈的初衷，與公司後來對於LMS聯賽的態度跟未來目標不一致，道不同不相為謀。」

湯米和《電競讚起來》主持人SoBaD、安娜李認識多年，在節目上聊起往事特別有共鳴。 圖：狼谷競技台／提供

有趣的是，後來他竟踏入政論節目領域。湯米是資深PTT鄉民，自認最大特色就是「鄉民具現化」，過去播報時就很擅長用時事、網路哏、地獄哏，現在搬到較輕鬆的政治聊天節目，也非常契合。不過政治總是敏感話題，湯米表示節目只要提到「九二共識」及「台灣主權」等相關字眼，一半以上的時間都在吵架。這時怎麼辦？湯米大笑說：「不用想勸架，當兩邊火在燒的時候，直接提油潑上去就好！聊天室也就愛看他們吵！」同時他也更加要求自己的政治專業度，讓節目兼具娛樂與品質。

湯米自嘲對喜歡的遊戲像「恐怖情人」，曾因為太愛《英雄聯盟》而在播報台上哭過，一路走來，當遇到各種挫折與障礙，都靠著兩句話撐著他的信念－長毛曾告訴他：「只要一直堅持做你想做、跟你喜歡做的事情，最後一定會有個讓自己滿意的結果。」偶像兼同事「記得」離開LMS後，曾對湯米說的那句「你已經是有個人特色的電競主播了！」更讓他感動至今。

節目最後還安排了臨場反應測驗－「超不搭嘎業配嘴」時間，由兩位主持人準備提問箱，考驗五速嘴湯米的工商置入功力，最後證明湯米連傳統成藥廠商都能與電競播報完美結合，實力屹立不搖！本集《電競讚起來》將於3月27日（五）晚上9點，於狼谷競技台播出，收看頻道為有線電視168台，與中華電信MOD 210台。各節目完整版也將於官方YouTube頻道上架，可訂閱「狼谷娛樂Wolves Valley」收看。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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