新型冠狀病毒肺炎全球延燒，導致全球口罩缺貨，許多留學生家長希望能讓他們寄口罩給在海外念書的孩子。外交部表示，已開始進行初步調查，請駐外館處清查海外留學生人數。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，透過外館提供口罩的機率「越來越大！」

外交部發言人歐江安今（26）日表示，政府非常關心我海外留學生的健康與安全，有關是否將配發我海外留學生口罩一事，目前係由駐外館處調查仍在海外的我留學生人數。後續外交部將遵循中央流行疫情指揮中心的指示辦理。

歐江安表示，我海外留學生大約有7萬多人，連日來許多因學校停課或防疫等其他因素而陸續返國，但相信有相當數量人數仍留在海外。外交部已經請外館透過當地台灣同學會等多元管道，清查目前仍在國外留學生人數及聯繫方式。

外交部指出，自疫情爆發以來，許多外館已積極提供留學生購買機票等協助，未來一定會繼續辦理。對於選擇留在當地的我留學生，外交部及外館亦將提供必要的協助。

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，公布新增17起確診案例，指揮官陳時中被問到是否能提供留學生口罩，陳時中答覆表示，原則是國內優先，隨著國內口罩量越來越穩定，可能性「越來越高」，但是仍有些技術性問題，包括國外有些地區點沒有開，送達有問題，另外是現在一週只能領3片，寄出3片到國外成本，成本不划算。

陳時中強調，現在在解決這些技術性問題，大原則不變，在國內口罩供應量充足後，將供應海外國人。

駐日代表謝長廷昨日在臉書秀出外交部寄來的公務囗罩，他表示，在日本留學生的家長也常反應買不到口罩，政府也重視，目前在調查各地學生，研擬發放的方式和地點，還沒有付諸實施，希望很快找到有效方法，解決青年學生的困難。