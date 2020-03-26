賴不掉！2019新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情全球蔓延，居家檢疫趴趴走增多，法務部行政執行署彰化分署以現場查訪方式，成功執行逾期未繳納違反武漢肺炎居家檢疫的罰鍰案件，當事人看到執行官上門，當場掏錢要求分期付款，執行官呼籲民眾配合防疫，不要以身試法。

南投縣政府衛生局23日移送3件違反新冠肺炎居家檢疫的案件到彰化分署，彰化分署以最速件分案到所在地查訪，黃姓義務人當場掏出2000元，還剩8000元請求2個月內繳納完畢，1件是出家人雲遊去了，已經要求限制出境。分署主任行政執行官胡天賜說，這是全國首次現場成功執行違反居家檢疫罰鍰。

胡天賜表示，黃姓義務人是2月9日自國外入境，原應進行居家隔離，2月15日違反居家檢疫規定外出工作，雖經檢查後並未罹患新冠肺炎，南投縣政府2月27日依據傳染病防治法裁罰他1萬元。黃姓義務人並未按期繳納，3月23日移送彰化分署執行。

胡天賜指出，另訪查另名陳姓男子時，發現陳男是埔里一間佛寺的出家比丘，2月16日回國後，經與寺方溝通願在該寺的台中霧峰分寺居家隔離，未料陳男卻趴趴走，前往花蓮進行健康檢查，發現未罹病就持續待在花蓮，違反規定遭裁罰1萬元。今天執行人員到陳男所在佛寺，發現佛寺也無法掌握陳男行蹤，只能電話聯繫，由於陳男出入境相當頻繁，若未來陳男仍不繳款，且仍查無可供執行財產，將依規定像行政執行署聲請限制陳男出境。

執行官表示，另一起受罰是一位年輕人，被開罰十五萬，都沒有居住在戶籍地，彰化執行處將持續追查與追繳，籲請民眾不要心存僥倖，務必要配合防疫，才不會受罰。

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