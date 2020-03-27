2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，近期由於歐美地區疫情快速擴散，台灣境內移入的確診個案也不斷攀升。對此，就有一名先前在台灣接受居家檢疫的法國男子，於網路上公開自己收到政府送的「暖心大禮」，而引起不少人討論。

先前有一名法國網友於臉書公開社團《台灣的法國人社區（ Communauté française à Taiwan ）》上發文，表示自己目前正在台灣接受居家檢疫 14 天。某日，突然有一名政府官員按了他的門鈴，而一打開門後發現對方給他滿滿的零食、飲品，以及口罩。原 PO 也貼出滿滿的「零食山」照片，感動謝謝台灣政府為了接受居家檢疫的人們提供最好的品質生活。

另外，他也在下方留言處補充，坦言雖然他不知道這一份大禮到底是誰發送的，因為對方按下門鈴後就迅速離開。不過，他還是非常感謝，更感動直呼「不管怎樣，我很感激我在這裡生活，這是一個非常棒的生活經歷。」

貼文一曝光後，也引來許多外國網友討論，許多人也紛紛留言，表示「他們真好，台灣人真的很好」、「這個國家是如此美好，他們一直以積極的方式給我們帶來驚喜！」「「這個包裹是我在封鎖一周後，非常想要的生存工具」」、「台灣第一！」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。