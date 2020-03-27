台灣港務公司於今(27)日上午，在該公司舉辦新卸任董事長交接儀式，在交通部主任秘書陳進生監交下，交通部政務次長兼台灣港務公司代理董事長黃玉霖將印信交給新任董事長李賢義完成交接，以利業務營運。

台灣港務公司新任董事長，是由台南市政府水利局局長李賢義接任，其為高雄第一科技大學工程科技研究所博士，歷任高雄縣政府水利局局長、水利處處長、高雄市政府水利局局長、台中市政府副秘書長及台南市政府水利局局長，專業知識豐厚，工程與管理經驗豐富，並具領導力。

李賢義表示，接任新職後，他將與港務公司全體同仁齊心齊力、穩健踏實的在既有營運基礎上，帶領港務公司業務持續發展，並依循交通部部長林佳龍所提「人本交通」的服務願景，以「團隊合作、運輸安全、智慧永續」等三大面向為首要發展目標。

李賢義指出，在團隊合作方面，將充分運用過往業務協調及管理經驗，傾聽內外部合作夥伴的聲音，優化核心業務發展以及強化企業營運體質，為港區相關業者提供更好的服務。

而在運輸安全方面，將貢獻所學專長，以最高標準打造安全優質的港埠設施，提供良好的航港經營環境，另為迎接科技時代來臨，港埠功能愈趨多元，亦將帶領港務公司持續導入智慧科技，協助港口升級，優化營運安全與效率，落實環境保護責任，引領台灣港口永續經營發展。