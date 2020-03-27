為加強國內防疫，勞動部自即日起修正入境移工居家檢疫辦理方式，社福類的居家檢疫，統一入住政府安排的集中檢疫場所；產業類的居家檢疫場所仍維持由雇主或仲介公司辦理，但須事先經權責機關實地查核確認後，始得引進移工。

疫情指揮中心表示，截至109年3月17日至26日，入境移工應辦理居家檢疫共2,758人，產業類共1,732人，社福類1,026人。其中，94.31%係由仲介公司代為辦理，5.69%由雇主自行辦理。

勞動部表示，上開居家檢疫實施以來，外界建議包含居家檢疫場所尋覓困難，如何有效落實移工居家檢疫管理等。基於國內防疫及人道考量，自即日起入境移工，社福類（含機構看護工、家庭看護工及家庭幫傭）的居家檢疫，將統一入住政府安排的集中檢疫場所，包含衛生福利部提供400床檢疫場所，及勞動部刻正洽仲介公會委託辦理230床，惟費用應由雇主負擔。

因集中檢疫場所的床位數有限，109年3月28日起社福類雇主引進移工前，應先取得入住集中檢疫。

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