（中央社記者黃旭昇新北27日電）謝姓男子涉嫌寄恐嚇信到新北市議會，新北地檢署指揮偵辦，循犯案模式與寄信軌跡，查出與恐嚇總統府的恐嚇信件內容相符，26日警方前往高雄拘提謝男到案，今天偵訊後聲請羈押。

新北市議會2月25日接獲恐嚇信，揚言要以炸彈及氰酸鉀毒藥攻擊政要及司法警憲等人員，新北警方受理報案展開偵辦。

檢警發現，以電腦打字的信件內容陳述許多恐嚇字眼，包括對社會不滿，揚言以炸彈攻擊總統蔡英文與立法委員等多名政治人物。

恐嚇信並以過去「千面人」案例，揚言將以氰酸鉀注入賣場飲料，企圖殺死警察、檢察官、法官、憲兵及海巡等公務人員。

新北地檢署今天傍晚表示，指揮刑事警察局、新北市警局刑警大隊、海山警分局、高雄市岡山警分局、台北市警中正一分局調查。

檢方說，專案小組分析發現，該案與民國108年8月間，連續恐嚇總統府的恐嚇信件案內容相符。經分析犯罪模式、郵寄軌跡等，並擴大清查相關人員，查謝姓男子涉嫌重大。

專案小組見時機成熟，26日由刑事警察局等單位前往高雄市、屏東縣等地，持拘票與搜索票，拘提謝嫌到案，並查扣筆記型電腦、手機、隨身碟、郵票、信封袋、筆記本、影印文章、膠帶、相關人名片等。

新北檢說，謝嫌於27日下午經檢察官訊問後，認涉犯恐嚇罪嫌重大，且有反覆實施之虞，向新北地院聲請羈押。（編輯：張銘坤）1090327