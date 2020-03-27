由韓團「神話」成員Eric、高媛熙、車貞媛、安內相、吉海妍聯手主演的《怪咖！文主廚》因新冠肺炎疫情影響，原定3月6日開播延至今（27日）播出，下午主演群以直播方式舉行記者會，吸引不少海外粉絲留言，Eric以英語向觀眾打招呼，卻被要求欣賞玉手，他邊秀邊笑說：「別再洗留言了！」

Eric廚藝精湛，導演透露劇中99%的下廚鏡頭，都是他親自上陣，他謙虛表示：「不敢說100％都是我自己做，我平時就喜歡做料理，為了這部劇也特別向專業廚師請教。」

因出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》孫藝真媽媽出名的55歲資深演員吉海妍，她爆料除了Eric與高媛熙有吻戲，自己和同年齡的安內相也有，導演一旁補充：「這場黃昏之戀是我拍過的吻戲當中最不錯的！」勁爆劇透引人無限想像。

韓國政府近日大力宣導請民眾盡量減少出門，《怪》製作單位特別在記者會的尾聲安排暖心橋段，請導演和五位主演唸出觀眾加油打氣的留言。車貞媛深有同感表示：「我現在也因為疫情影響，待在家的時間變多了。」Eric則做出溫馨結語：「最近的情況很艱辛，希望我們的戲能給大家帶來溫暖與療癒。」《怪咖！文主廚》3月28日起，每週六、日上午10點在friDay影音、LINE TV播出。