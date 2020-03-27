（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國首相強生（Boris Johnson）今天確診武漢肺炎後短短幾小時，衛生大臣韓考克也在推特自行宣布確診。一天之內有兩名政府高層感染武漢肺炎，讓英國內閣成員人人自危。

強生在英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）的建議下進行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢，結果為陽性。他的症狀輕微，目前正在唐寧街自主隔離，仍然可以遠距辦公。

聲明指出，強生會繼續運籌帷幄，率領國家應對這場危機。據知他今天上午還主持一場電話會議。

就在強生令人震驚的確診消息傳出後不到2小時，韓考克（Matt Hancock）也在推特宣布確診武漢肺炎。

他同樣在推特發布在家中錄製的影片，表示他過去幾天都在家工作，出現輕微症狀後接受篩檢，結果為陽性，他將在家中繼續隔離至下週四（4月2日），所幸症狀輕微，還可以繼續工作。

強生發言人表示，強生目前住在唐寧街11號樓上的公寓，在書房辦公，三餐與公文都被送到公寓門口。

首相發言人這週稍早曾說，如果強生沒辦法工作，外相拉布（Dominic Raab）將會代理他的職務。

在過去一週，強生多次出席政府的疫情例行記者會，雖然記者會在這週已經改成視訊提問，記者不再到場，但強生依舊曾與多名政府高層官員接觸，尤其最常和財相蘇納克（Rishi Sunak）一同現身。蘇納克沒有接受武漢肺炎篩檢，但他目前沒有出現症狀。

除了蘇納克之外，強生最近還曾到過國會，也曾與首席醫療官等人見面。許多唐寧街員工目前都在進行自主隔離。

強生將不會現身今天的疫情例行記者會，據了解將由閣員戈夫（Michael Gove）主持。（編輯：王永志）1090327