「第42屆金穗獎」於今（27日）晚揭曉所有獎項，雖因遇上新型冠狀病毒肺炎疫情，而更改以往的舉辦模式，採線上直播的方式公佈得獎者名單，但仍不減影人們的熱情。

本屆金穗獎一般作品類「首獎」由《蟾鳴》獲得，導演游翰庭同時一舉拿下「最佳導演獎」，除了導演的風格與敘事能力廣受評審團青睞外，擔任男主角的楊傑宇，也以他精湛的演技榮獲「個人單項表現獎－最佳男演員」，導演對劇情的鋪陳、演員內斂卻極具張力的情感皆受到肯定，被認為是本次的大黑馬。

近年來逐漸由電視劇轉戰電影圈的黃瀞怡（小薰），也在劇情片《無塵之地》中大放異采，演技備受評審肯定，獲得本屆「個人單項表現獎－最佳女演員」。《洛西‧布拉西》則同時囊括「最佳劇情片」和「個人單項表現獎－最佳音效配樂」等兩項大獎，評審一致認為這是台灣短片少見的類型創作，攝影運鏡穩定、剪輯流暢、聲音設計與音樂皆具巧思。

學生作品「首獎」由動畫片《看無風景》奪下，全片以水墨動畫的方式呈現，鄉野記憶的詮釋倚賴著黑白色，水墨的筆觸結合背景音樂勾勒出人物的情緒起伏，獨特的表現手法也讓評審團驚嘆眼睛為之一亮，百看不厭。

「第42屆金穗獎」得獎名單如下〜〜





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