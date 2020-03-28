台中市西屯區擁有七期重劃區、新市政中心，是知名的豪宅聚落，但據統計，去年西屯區竟是總面積15坪以下住宅交易最多，且Q4套房產品貸款成數創新高，首次達7成。房仲業者分析，主要受益去年房市復甦和銀行放寬房貸條件，小資族出籠，致使低總價、投報率佳的套房交易熱度高。

根據內政部不動產資訊平台統計「住宅買賣移轉筆數依面積區分」資料，台中市西屯區去年總面積15坪以下物件交易最多，共937筆、占近3成，跟上年相比年增23%；另據聯徵中心最新統計，去年Q4西屯區套房貸款成數創下新高，首度達到70%。

信義房屋逢甲店店長鄭家畯分析，西屯區主要受惠去年房市回溫，以及銀行放寬房貸條件，給予較好的貸款成數，加上小坪數套房總價低、投報率佳，吸引不少小資族、投資客入手，帶動中古套房交易增溫。

鄭家畯舉例，逢甲商圈因商業機能發達，群聚大學生和上班族群，早期規劃不少小坪數套房產品，屋齡20年左右、權狀坪數約9至10坪，總價約150到250萬元，租金行情約7000至8000元，換算投報率約4%左右，除了投資之外，也有不少套房是學生家長買給小孩住。

此外，台灣大道也有不少套房物件，鄭家畯表示，台灣大道鄰近位於七期重劃區的台中市政府和商辦大樓，因此套房主要租給公務人員、上班族，加上屋齡較新、坪數較大，以致房價和租金都較高，屋齡10多年套房權狀坪數約12至13坪，單價26-28萬元、總價約350至380萬元，租金約1.2至1.5萬元，同樣有4%上下的投報率。