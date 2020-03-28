王美惠贊助小豬興學　議員選舉補助款贈愛家扶

立委王美惠在兒童節前夕，把在107年市議員選舉補助款24萬210元，加碼至30萬元，全數捐給家扶中心，贊助小豬興學計畫，關懷弱勢兒童求學茁壯，也希望號召更多人能給予這些孩子溫暖與關心，讓他們也有個快樂滿溢的兒童節。

王美惠在就讀國中時，因其開設輪胎工廠的父親生意失敗，再加上母親罹癌，因而休學去藥房工作，賺錢養家，而後在出社會後，因受時任嘉義市議員江熙哲賞識，而將她聘為地方服務處助理，並在江熙哲栽培下，擔任了議員，也在這時開始花時間完成嘉義大學EMBA碩士學位，因此對於清寒學子的處境，最能感同身受。

王美惠特別感謝家扶中心長期對弱勢學子的關懷，在成長過程中，提供了經濟與就學的協助，讓孩子們能在健全環境中學習，她也承諾未來在立法委員任內，將特別重視弱勢學童在社會資源不足及困境的問題，積極尋求解決。

在捐贈儀式中，王美惠同時也公布了服務團隊成員，其中邀請了行政院雲嘉南區服務中心前副執行長徐文志建築師以志工身分擔任服務處主任、第一銀行嘉義分行前經理蔡添福為副主任、土木技師公會嘉義辦事處黃敏修處長為首席顧問及9位在地學識涵養豐富的律師諮詢顧問，團隊陣容堅強，為市民頭家提供最佳的服務，服務處將在每周三晚上7時到9時，提供免費的法律諮詢，王美惠立委也將在每週六下午4時-6時於服務處親自為選民服務。