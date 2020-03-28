屏東縣政府強化防汛應變能力，選定林邊、佳冬及東港沿海8處低窪、易淹水地區設置智慧水尺，提供淹水資訊供各級防汛單位掌握水情，有效提升道路封閉、啟動移動式抽水機預警決策時效，縣府今年擴及在鹽埔、長治、內埔及枋寮鄉等易淹水區8處點位建置智慧水尺計畫，透過網路科技防災，達到強化防治水、緩解水患的效能。

縣長潘孟安表示，屏東縣政府近年來已導入網路科技防災，陸續完成建置洪水預警系統及水情災情監測、監控設施，目前在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站，共有130支監視器隨時監控水情，其中易淹水地區設置智慧水尺就是預警系統建置的一環，可即時傳送各地資訊供災害應變中心掌握即時處置。

智慧水尺的工作原理，就是將感測器測到的淹水資訊，透過LPWAN行動網路技術，把資訊傳輸至雲端平台，讓縣府即時掌握淹水訊息，不僅供調度大型移動式抽水機、抽水站起抽操作、水門啟閉作業，甚至提供道路主管單位及警方研判是否進行封閉道路及橋樑的參考資，近幾年汛期或颱風期間，智慧水尺已發揮提供即時淹水監測的成效。

水利處表示，縣府106年於林邊、佳冬、東港等地勢較低且易發生積淹水地區設置8處智慧水尺，今年度再擇定內埔鄉屏科大、鹽埔鄉大仁科大、台一省道水底寮加油站及長治交流道下等8處點位增設智慧水尺，並以嶄新的監測技術與地理資訊系統等資訊科技，目前已陸續建置中，預定3月底設置完成。

今年採用新型整合式晶片智慧水尺，沒有浮球感測器(容易卡住且非連續監測)或超音波(受溫度影響)等缺點，且耗電量低，並配合特殊演算法，判斷感測器下方是否為水體，若為障礙物，則自動發出警告。