雖然才剛進入春天，但近期已偶爾出現27度左右高溫。為了即將到來的熱天預作準備，專家建議不妨趁此時先替自家冷氣、電風扇清潔一番，避免需要使用時，冷氣吹出的風卻帶有霉味及粉塵，反而造成過敏不適。

信義居家表示，冷氣除了得定期清洗濾網、外殼；機器內部負責對流功能的風鼓，以及負責冷熱空氣交換的鰭片，都容易沾滿灰塵，導致霉味或過敏，也必須清洗，如此亦可延長冷氣使用年限、使冷氣冷房的速度加快。

如何自行清潔冷氣？信義居家說明，清潔之前必須先關閉冷氣的電源總開關，以免觸電，接著要掛上冷氣機滴水盤與排水管，以便承接灰塵與清洗污水。

前置工作完成後，首先卸下出風口的葉片、濾網、外殼，並將電路板用絕緣膠帶或塑膠袋隔離，以免清洗時碰到水造成毀損；接著可利用細毛刷子將風鼓內部刷乾淨，再噴上清潔劑靜置15分鐘，最後用噴水瓶清潔、抹布擦乾，鰭片部分則建議交給專業人士，否則自行刷洗恐將灰塵卡更深；最後一步則是要清洗冷氣的外殼、出風口葉片與濾網。

信義居家也提醒，濾網很脆弱，建議不要用刷子刷，只要洗完後甩乾即可。待全部清潔完畢，建議可以開30分鐘冷氣，讓污水透過機器運轉排出，也確認機器是否運轉正常。

不少民眾習慣開冷氣時也開著電風扇讓室內空氣更流通、冷房效果更佳，信義居家也表示，扇框與扇葉容易沾黏棉絮與粉塵，一吹也容易造成室內空氣不佳甚至呼吸道不適，所以除了平常隨手擦拭灰塵，也應拆下來徹底清潔，建議平時可找一塊海綿菜瓜布，表面橫竪切成方塊狀，但是底部不要切斷，如此一來沾濕後就能一次擦拭多個外框網格；要徹底拆下來時，則直接用清水刷洗，特別髒污再用洗碗精浸泡後刷洗。

不過，無論是比較費力的冷氣清潔DIY，或是比較沉重位置又高的天花板吊扇，亦有坊間專業清潔公司可以「代打」，清潔一組分離式冷氣價格約落在2500至3500元，僅需約半小時至1個半小時即可完成，完成清潔後，每2、3年再清潔一次即可。