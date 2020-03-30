台中市府投資13億元，於南屯區精密機械科技創新園區二期西側，興建智慧綠建築廠房並對外出售。精科園區新廠房落成，未來吸納更多廠商，加上大立光有意擴廠等因素，新增就業人口紅利將可望再拉抬嶺東商圈買氣。

精科園區、中部科學園區、台中工業區串聯起「中部科學廊道」，每年創造9000億產值、提供10萬個就業機會。其中，精科園區二期自2013年移交給廠商營運後，由於距離台中市中心、南屯交流道、龍井交流道，以及台中高鐵站均在5公里內，位置優越，再加上與南屯其他地區相較，園區周邊房價較低，購屋剛性需求一直存在。

信義房屋嶺東忠勇店長劉晉佑表示，嶺東商圈過筏子溪橋就進南屯市中心，但過橋後的南屯市區新成屋2房要1000萬元以上，同樣物件在嶺東商圈總價在700至800萬，因價格較親民而受青睞。

他也說，當地最受歡迎的產品是屋齡10年內，2房含車位，總價700至800萬，3房含車位則是900至1000萬，平均成交單價都落在20萬上下。

劉晉佑說，交通也是優勢。嶺東商圈3分鐘可上國道1號，10分鐘內上國道3號，5至10分鐘可抵台74線快速道路；雖然精科園區上下班時間，連接市區的筏子溪橋會稍嫌壅塞，但因各廠上下班時間略有不同，並非太大問題。

他認為，嶺東商圈剛性需求一直存在，精科園區新建新廠房、未來擴廠，加上大立光也有意擴廠，對於當地房市都有加分效果。除此之外，據傳有學校預定地將要開工，應也會再有一波帶動的效果。