2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，先前香港媒體採訪 WHO 高級顧問艾沃德（ Bruce Aylward ）時，女記者在訪問時提到「台灣」問題，視訊疑似斷訊，而引發外界討論。而該消息也傳至大陸微博上，也在大陸社群平台上引起高度熱議。

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（ Bruce Aylward ）接受《香港電台》記者唐若韞視訊訪問，被問及「世衛是否重新考慮接納台灣時」，他第一次先是表示自己沒聽清楚，隨後記者再度重述原問題，但艾爾沃德馬上搶話「問別的問題吧！」而唐若韞還是不放棄追問：「我其實想問跟台灣有關的議題」。隨後艾爾沃德也立刻切斷視訊畫面，場面瞬間尷尬。

該消息一出後，也在大陸微博上引起許多網友熱議，其中不少人都針對女記者三番兩次的提問，憤慨直呼「這個時期，她還好意思提關於政治問題？！腦子是不是不太正常？耽誤人家專家的時間」、「這個女記者真是討厭」、「女記者是想挑事嗎」、「這女的臉都被打疼了吧」、「視頻引起我的極度舒適」、「問了不該問的」。

WHO 聽到台灣就斷線一事，也在台灣掀起討論，外交部長吳釗燮 29 日也在推特上發文引用該段訪問，並酸「哇，在 WHO 連台灣兩個字都不能提啊？」並強調，在對抗全球大流行疫情的時刻， WHO 應該把政治放一邊。（編輯：陳雅雲）

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