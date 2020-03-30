馬來西亞新生代男單好手李梓嘉，在全英公開賽殺進到了最後4強，雖然以些微差距不敵拿下冠軍的丹麥名將「安賽龍」Viktor Axelsen，但成長幅度有目共睹。目前雖然世界羽聯停賽，但他也發下宏願，希望今年就能進入到世界前5的排名之中。

李梓嘉出道就展現極好的天賦，被外界喻為是「李宗偉接班人」。而他也不辱這一份期望，去年在東南亞運動會勇奪金牌，今年首次參加全英賽就打進到準決賽，也是繼李宗偉之後首人。

其實去年李梓嘉在台北公開賽衛冕失利後，就表示接下來要挑戰衝進世界前10，之後果然也順利達成目標。不過他並不以此為滿足，在今天歡慶22歲生日的同時，他也期勉自己能繼續精進，「我想在今年將我的男單世界排名提升至前5名，也想在東京奧運會上取得佳績。」

本屆東奧由於新冠肺炎疫情，已經確定推遲到2021年舉辦，李梓嘉也因此有更多機會去鍛鍊自己、去實現要拿下好成績的諾言。目前還在隔離當中的他在受訪時表示，自己目前有在進行自主訓練，不過已經將近2周沒有打球了，很渴望能重返球場。

李宗偉是羽聯史上最偉大的男子選手之一，在役時常年佔據世界球王寶座，而且生涯拿下過3枚奧運銀牌。除了他本人之外，男單的吳蔚昇/陳蔚強以及混雙的陳炳順/吳柳瑩都曾經於奧運會上拿下銀牌，這些人開創了大馬羽球史上最輝煌的時代。李梓嘉目前世界排名第10，要趕上前輩的腳步，還有一段很長的路要走。

