2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，近期全球疫情更是不斷擴散，而引發全球人民擔憂。對此， YouTube 頻道「 HOPE English 希平方」先前就拍攝一部影片，於內容中邀請多達 20 位外國人曝光對於台灣防疫的心聲，更向所有無名英雄喊話「您們辛苦了！」

YouTube 頻道「 HOPE English 希平方」於 24 日拍攝一部以「台灣防疫正能量：外國朋友怎麼看？」為標題的影片，希平方的 John 陽昊恩表示由於疫情全球大流行，許多國家都被影響。但他認為住在台灣是一件非常安全的事，因此邀請了一些外國朋友，想對台灣傳達愛與正向的力量！

影片中邀請的外國人來自四面八方，包括美國、瑞典、法國、德國、波蘭、義大利、巴拿馬、比利時、墨西哥等國家。許多外國人都在影片中表達對台灣的疫情控制感到十分驚嘆。其中，來自美國的賈斯汀就ㄍ高喊「我想要給台灣一個大大的感謝」，而來自瑞典的方馬丁坦言「台灣人大家的努力，全台灣不分晝夜的工作，包括醫療人員、大眾運輸工作人員、超市店員甚至是外送人員，所有人都在努力防堵疫情。」另外，來自德國的賀少俠則指出「我希望全世界將台灣視為楷模，並且從台灣身上學習，全世界加油，台灣加油！」

除了大讚台灣防疫以外，他們也不忘感謝這些站在人民前面的無名防疫英雄， John 陽昊恩也在片尾感謝，直呼「台灣是我們的家園，謝謝辛苦的防疫人員，大家一起加油！」

影片一曝光後，就引來不少網友討論，許多台灣人一看也紛紛感動直言，「外國人在哪裡？那些都是台灣人～全世界都加油！！」、「防疫不分國籍～～」、「聽到來自各國朋友們的加油打氣真的好感動啊」、「全世界一起加油，不要再失去那麼多無辜生命，我們同在地球村，讓我們一起為防疫而努力，渡過此次關卡。感謝所有第一線防疫醫護人員，謝謝你們，加油」。（編輯：陳雅雲）

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