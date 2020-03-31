桃園鐵路地下化工程展開2到3年，大中壢區域，包含中壢和內壢改車站外，鄰近的平鎮將增設新火車站；目前中壢火車站站前走過黑暗交通期，地面縫合完成，原本衝擊商業動能，目前商圈發展由原本換了不少店家，迄今逐步穩定中，中壢火車站是全國人流第三大車站，待地下化和捷運綠線工程再進行一段時間，周邊房市動能將有望受惠而成長。

桃園鐵路地下化全長約17.95公里，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，新北仍為高架，進入桃園後改採地下，終點則在桃園市平鎮區台66線南側環南路口，除了既有桃園、內壢及中壢車站之外，將增設鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮等五座通勤車站，完工後沿線將拆除8個高架橋、8個地下道、消除20個平交道，提供長18公里、寬25米到40米的綠色大道。

中壢火車站前的地下道去年底已完成填平，正前方的商圈終於恢復整齊市容。信義房屋中壢站前店店長葉歆妤表示，之前2到3年因進行鐵路地下化的地面工程，周邊店面租金受到交通黑暗期影響，更替很多店家，租金也下修了1至2成。

中壢火車站未來將整合鐵路和捷運，具有雙鐵功能，加上站體翻新，是中壢重要建設之一，周邊房市相較穩定。葉歆妤指出，中壢火車站前商業店面為主，住宅再往外集中，因中古屋多，目前價量表現穩健，靠近車站的元化路僅有5棟新成屋，房價依社區不同而有所區別，1到2字頭皆有。

至於平鎮火車站仍在興建中，雖目前尚未看到效益，後勢一片看好。信義房屋平鎮店主任宋律吾表示，平鎮目前商業動能集中於區公所一帶，平鎮人交通依賴中壢火車站，待平鎮火車站開通後，預期平鎮商圈將往火車站移動。