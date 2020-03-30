新冠肺炎疫情持續延燒，尤其歐美地區近日確診數不斷攀升，其中南韓在二月底時疫情突然失控，當局雖立即展開防疫措施，但確診人數每天仍然大幅成長，時至今日，南韓疫情趨緩許多，但防疫過程中並未像其他國家一樣實行「封城」。對此，外媒就整理了五個南韓防疫致勝關鍵。

關鍵一：緊密追蹤接觸者

韓國在 1 月份出現第一例確診病例之後，全國民眾手機就會收到病患詳細的活動軌跡，包含去過的就院診所以及景點全部公開，時不時就發送預警簡訊，提醒民眾注意防疫，類似台灣的「電子圍籬智慧監控系統」，警方可以很快發現違反檢疫的人，可以馬上出動去抓人。

關鍵二：全面免費病毒篩檢

南韓生技業者研發四種篩檢試劑，由南韓政府快速核准，每天可生產十萬個試劑，並分送到專責醫院，相較於台灣單日檢測能量一天 3000 人，韓國在新天地教會爆出群聚感染後的隔天，檢驗量就衝破 1 萬，至今完成 37 萬次，如此一來也可以盡早判定病毒的聚集處，有效調配醫療物資。

關鍵三：醫療資源充裕，分配完善

南韓醫療體系健全，平均每千人病床數為 12 床，在確診病例的對策上，韓國採取嚴格分流，避免拖垮醫療體系，重症者優先入住醫院機構，火速徵用教育機構和企業員工宿舍做輕症患者集中隔離治療之用，各地治療中心也依照病患人數機動調整，確保需要病床的病患可以入住。

關鍵四：普遍民眾具有防疫概念

與台灣相同，每日定期舉行防疫記者會，公開最新疫情進展，建立民眾擁有防疫概念，同時在公共場所廣貼文宣海報，宣導防疫觀念，鼓勵民眾盡量少去人多的地方，並避免群聚活動，在專人監督下，嚴格執行居家隔離檢疫，這點也與台灣相同。

關鍵五：疫情蔓延之初積極作為

如同第一個關鍵，在第一個病例出現之後，便積極採取一系列的措施，雖然在疫情爆發後，湧現排隊搶購口罩的驚人畫面，但透過資源調度及分配，防疫物資的數量不至缺乏，成功擋下疫情。

而該整理也被轉貼至 PTT 熱議，不少網友讚嘆「其實韓國做的，台灣也都有，真的是國際模範」、「真的很神」、「台灣可以和南韓交流」、「還沒淪陷的看台灣，已經淪陷的看韓國，兩國政策都給推」、「大推韓國爆發後的作為，超強」、「南韓超強，主要是爆發還能壓住，台灣則是超前部署，兩國防疫都很積極認真」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。