金鐘視后黃姵嘉在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演新婚前後公公與老公就相繼掛了的「帶賽」媳婦，與另一位同為金鐘視后的鍾欣凌上演婆媳過招。不過黃姵嘉自首表示劇中的她不是傳統媳婦，而是個性直接，對婆婆也有話直說的「驚世媳婦」，黃姵嘉說：「是真的會被洗門風的那種！」

《我的婆婆》將嚴肅的婆媳問題、家庭問題，以輕鬆詼諧的喜劇方式呈現，如黃姵嘉飾演的媳婦角色，對夫家的百年餅店有著新的經營理念，卻與婆婆數十年來的經營之道背道而馳。黃姵嘉分享有一場戲是飾演媳婦的她為了拯救家業，絲毫不留情面也不顧鍾欣凌是長輩，就大聲數落並指著鼻子罵婆婆的經營理念有問題。在劇中黃姵嘉時常跟鍾欣凌對著幹：「婆婆要我往東我偏往西；婆婆要我幫忙摺餅盒，我就頂嘴碎碎念。」讓她忍不住大喊：「如果真有這樣的媳婦，應該已經『洗門風』一百遍了吧！」

不過，兩人在戲裡互不相讓，戲外卻非常合得來，黃姵嘉表示戲裡她都管鍾欣凌叫「老闆娘」，但戲外卻是叫「媽媽～」黃姵嘉分享：「欣凌姐人非常好非常溫暖，讓我忍不住叫她『媽媽』！我想如果我是她媳婦的話，應該很幸福吧！有這麼體貼、這麼溫暖的婆婆，應該是所有女性夢寐以求的吧！」此外，黃姵嘉在劇中除了周旋在兩大天團偶像張書偉及許孟哲之間，還跟日籍帥哥岡本孝分別都有吻戲演出，其中與許孟哲的吻戲則是在氣溫高達三十幾度的夏天拍攝的，浪漫唯美的鏡頭下，兩人早已汗流浹背。

黃姵嘉回想當初決定接演，她說：「我一直很想嘗試喜劇。在看到婆婆劇本的第一集，在寫小鷗老公死法時，我就覺得這劇荒謬的太可愛！太好笑了！」同時，黃姵嘉分享之前拍過類似喜劇的戲劇，被演員謝祖武稱讚有喜劇的潛力，有望能成為『台灣吳君如』，讓黃姵嘉開心不已，表示更希望能挑戰喜劇，看看自己在這方面會有什麼樣的突破。電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在今年6月6日播出。