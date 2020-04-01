台中捷運綠線通車在即，擁雙鐵共構、交通便利、生活機能佳等優勢的松竹站周邊，8年來平均單價從12.72萬漲到21.24萬，成長近8.5萬元、漲幅約67%。由於該區近期陸續有新成屋交屋，預估中古屋價格將被拉抬，房市持續看漲。

根據信義房屋企研提供的101年至108年房市實價登錄交易資料，捷運綠線行經的北屯區交易狀況相當火熱，其中，去年松竹站周邊住宅平均單價為21.24萬，較101年的12.72萬大幅成長8.5萬，而漲幅逼近67%，也是沿線各站之冠。

信義房屋北屯松竹店專案經理陳國彥分析，松竹站房價漲幅大，主要有三因素。第一，松竹站是台鐵、捷運雙鐵共構，與台74線也相距不遠，無論搭車或自行開車都很方便；第二，附近單元十二重劃區2年前開始有建案開工，接下來將陸續交屋，由於此區一開始土地持有成本就高，成交價格也較高，預估將連帶拉抬周邊中古屋行情；第三，周邊生活機能佳，例如大賣場COSTCO台中二店預計今年底完工營運。

陳國彥說，20年左右中古屋3房總價約600至800萬，平均成交行情16至18萬，但要買到屋況與質感較佳的產品，約需700至800萬；至於新建案，房價相對較高，3房含車位總價約落在1100萬至1300萬，平均成交行情在28至30萬。

有鑑於擁有交通、生活機能、新建案帶動等因素，陳國彥表示，待捷運正式通車後，預估松竹站周邊房價仍將繼續上揚。