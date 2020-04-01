新人楊恢宏GR ，推出單曲〈U Sound Like Shit〉，父母為了支持他走音樂路的決心與勇氣，資助部分音樂製作費用，而企畫MV拍攝等，與宣傳費恢宏則大膽首度貸款孤注一擲實踐夢想，期望將所有用心積累的音樂心血與結晶，完整呈現屬於自己的的音樂風格。

楊恢宏自幼學習古典舞蹈、鋼琴、管樂、小號、吉他，13歲時因緣際會到教會彈奏吉他後，被具音樂嗅覺敏銳的牧師相中於教會培訓吉他天分，至此對音樂非常狂熱。高中開始詞曲創作、編曲，大學為熱音社社長，踏入業界後曾幫蔡阿嘎的單曲〈一路瘋癲 Fly Away〉作曲，也幫陳勢安、康康、詹雅雯、薛之謙擔任吉他錄音師。

楊恢宏18歲時曾加入TPI星光學院當訓練生，過程辛苦收入不穩定，曾一個月只有3、4千元的收入作為生活費，但他始終為了夢想努力咬牙堅持， 雖然音樂路上一路跌跌撞撞，他的辛苦父母全看在眼裡，家人曾數度苦勸轉行，向來孝順的他也為了不讓父母擔心，選擇父母建議就讀商業科系學習商科技能，意外讓他對於音樂的行銷與規畫上有所幫助。

此外，單曲〈U Sound Like Shit〉MV其中一段要恢宏砸爛電視機的劇情，讓他擔心演不好要重砸道具影響拍攝進度，在導演的引導下醞釀情緒後一次OK，他提到：「因為看電視播報各種疫情狀況，假想把電視當作病毒一樣砸爛，希望疫情趕快消滅！果然一次『揍』效！』」

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