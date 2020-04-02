雙北地區近年來推行都市綠化有成，幾乎每個里都有一至兩個公園綠地，甚至許多公園規劃成為親子共融公園，而公園綠地也一直是雙北購屋的前三指標，其中南港公園旁的南港花園社區更是以豐富自然景觀，卻擁有親民房價高ＣＰ值著稱，吸引嚮往歐美悠閒生活的首購族。

位於南港區東新街的南港公園，昔日為農業灌溉用蓄水池塘，具有調節生態的功能，此區的植物種類超過60種，加上去年剛完工的親子共融設施，使得南港公園每天總是吸引非常多人前來運動或休憩。

信義房屋忠孝玉成店主任業務吳文蔚表示，南港公園內有2個湖及環山步道，並且設有籃球場、網球場，去年8月改建後，已成為打卡新熱門景點，而綠地環境清幽，周邊房價又不如大安森林公園四周高昂，因此吸引青壯首購族，以附近指標性南港花園社區為例，屋齡約20多年，3房總價1600到2000萬元，每坪單價42到48萬元，多為39到54坪的大坪數房型，該社區前身為示範國宅。

南港花園社區中超過1700戶，因近年交通越趨便利，增加十條以上的公車以及小巴，促使每年移轉量穩定，根據內政部實價登錄資料，105年至今，除了106年受房地合一影響外，其他三年每年成交都介於28筆到33筆之間，相對穩定，且超市如全家，全聯的進駐，也讓此區價格穩定成長。