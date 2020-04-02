中央流行疫情指揮中心昨（ 1 ）日公布國內新增 7 例 COVID-19（新冠肺炎）病例，均為境外移入，目前台灣確診人數累計達 329 例，5 例死亡。而外界最擔憂的無非是無旅遊史又找無明確感染源的本土案例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也表示，有 5 起本土個案風險較高，同時更坦承，曾去過金山、烏來老街的案 268 以及案 322 的師大學生，這 2 案例讓他們最擔心。

陳時中於昨天在記者會中點名 5 個本土個案，包括：案 100 的 20 多歲女性、案 134 的 30 多歲女性、案 156 的 20 多歲女性、案 268 的 50 多歲男性與案 322 的 20 多歲男性，這 5 人皆為無出國史、也無明確接觸史的個案。

陳時中解釋，目前案 100、案 134與案 156 的疫調及相關人員採檢結果都是陰性，但感染源都尚未找到。其中，案 100 是在 3 月 8 日發生，已脫離潛伏期，至於案 134 大約到今天潛伏期就到了，而案 156 則是約過 3 天，將結束觀察期。

不過，陳時中也坦承，現在有 2 個個案需密切觀察，分別為案 268 與案 322，前者是一名 50 多歲的男工作室負責人，2 月 29 日曾到過金山，3 月 15 日曾去過烏來老街；後者則為師大 20 多歲男學生，3 月 31 日確診，且該案活動地點多在宿舍及校園內，讓人擔憂。陳時中直言「這 2 個案子讓我們現在頭是比較大的情況，應該其他幾個案子檢查都陰性。」（編輯：許苡晴）

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